Johnson, o Presidente, gerencia a disputa de financiamento entre Trump e o governo com uma pequena maioria parlamentar.

O governo está enfrentando um prazo de encerramento no final deste mês, mas não há um consenso claro sobre uma solução. A pressão aumenta, já que políticos sensíveis querem entrar na campanha eleitoral antes das eleições de novembro, temendo que um fechamento possa afetar negativamente suas chances. A estratégia do porta-voz também pode afetar sua manutenção na posição de liderança após as eleições.

Trump entrou na disputa de financiamento, potencialmente tornando as negociações mais complexas. O candidato presidencial republicano afirmou que, se os republicanos não receberem "garantias inequívocas" sobre a segurança das eleições, eles não devem aprovar uma prorrogação do financiamento. Essa posição decorre dos esforços contínuos de Trump para minar a integridade das eleições antes das eleições de 2024.

Se Trump insistir em sua exigência, pode tornar ainda mais difícil para o Congresso aprovar uma prorrogação simples do financiamento, um movimento amplamente visto no Capitólio como a única maneira possível de evitar um fechamento.

Johnson, um republicano da Louisiana, tem pressionado por um plano de financiamento de seis meses que inclua o SAVE Act, um projeto de lei controverso do GOP que requer prova de cidadania americana para registro eleitoral federal. No entanto, esse plano é visto como inviável no Senado e enfrenta oposição dentro do GOP da Câmara também.

O porta-voz expressou acordo com Trump, mas está limitado em opções e não tem margem para erro com uma maioria estreita na Câmara e os democratas controlando o Senado.

Na semana passada, Johnson retirou a proposta de financiamento do GOP após pelo menos oito republicanos se oporem publicamente a ela, um número suficiente para rejeitar o projeto na Câmara ao lado da oposição democrata.

"O Congresso tem responsabilidades importantes", disse Johnson a repórteres, "que incluem financiar o governo de forma responsável e garantir eleições justas e seguras. É nisso que estamos concentrados." Ele acrescentou: "Vamos continuar trabalhando nisso. O líder da bancada fará o trabalho pesado e construirá consenso. Trabalharemos no fim de semana nisso."

Os esforços de Johnson para aprovar um projeto de financiamento sem o apoio democrata foram criticados pelo líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, um democrata de Nova York.

"Johnson não está fazendo progresso ao tentar aprovar um pacote de financiamento sem o apoio democrata", afirmou Schumer. "Precisamos de um projeto de lei bipartidário em que todos colaborem para encontrar uma solução. Você viu a confusão na Câmara devido à abordagem partidária do porta-voz Johnson, influenciada pela extrema direita. Ele não está fazendo nenhum progresso."

A bipartidarismo pode ser ainda mais difícil de alcançar dada a atenção às eleições.

Schumer declarou que o Senado votará novamente em um projeto de lei de FIV, após seu fracasso em avançar em junho devido à oposição generalizada dos republicanos e após o anúncio de Trump em agosto de uma política que ele implementaria como presidente, fornecendo financiamento para tratamentos de fertilização in vitro. No entanto, ele não especificou como esses tratamentos seriam financiados.

"Os republicanos não podem alegar que são a favor da família enquanto bloqueiam a proteção da FIV", disse Schumer. "O público americano merece outra chance de ver se os republicanos apoiam o acesso à FIV ou não."

CNN’s Ted Barrett, Lauren Fox, e Aaron Pellish contribuíram para esta reportagem.

Leia também: