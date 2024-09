Johnson expressa sua convicção de que Trump compreende o fato de que a facção republicana da Câmara não tem votos suficientes para aprovar a Lei SAVE.

Claro, amigo! Aqui está a história reescrita:

O ex-presidente instou publicamente os republicanos a causar um shutdown do governo se não puderem incluir a política contestada que visa impedir que não cidadãos votem nas eleições, na lei de financiamento do governo.

Johnson afirmou, "O presidente Trump entende, ele sabe das apostas e está tão irritado quanto eu que não conseguimos fechar isso na primeira rodada, mas estamos de volta ao jogo." Ele acrescentou, "Mas estamos de volta ao jogo, temos um plano B em andamento, estamos tendo sessões de brainstorming sólidas para fazer isso acontecer. Tenho certeza de que vamos resolver isso no fim de semana."

A SAVE Act é uma peça legislativa liderada pelos republicanos que passou na Câmara em julho. Ela exige documentos oficiais que provem a cidadania dos Estados Unidos para se registrar para votar nas eleições federais, embora os não cidadãos já estejam proibidos de votar nas eleições federais. A Câmara falhou em aprovar uma lei de financiamento do governo de seis meses dos republicanos na quarta-feira, que incluía a cláusula controversa.

Quando questionado diretamente se Trump quer um shutdown do governo devido a essa questão, Johnson respondeu, "Olha, o presidente Trump entende por que estamos numa enrascada. Ele está comprometido com a segurança das eleições, assim como eu. Vamos usar todas as armas, todas as táticas, todas as plataformas disponíveis para empurrar essa pauta."

Johnson acrescentou, "Passei muito tempo com Trump."

O financiamento do governo deve acabar até o final deste mês.

Quando questionado sobre o diretor interino Ronald Rowe do USSS ter declarado que a agência está passando para a fase de responsabilidade de sua investigação sobre a última tentativa de assassinato do ex-presidente, Johnson disse, "Esperamos que isso seja verdade. Vamos fazer o nosso melhor para que isso aconteça."

Johnson também disse, "Vamos ver", quando questionado se acredita que o USSS é capaz de responsabilizar indivíduos.

Johnson concluiu, "Espero que sim. Precisamos da mesma proteção para Donald Trump que um presidente em exercício tem."

