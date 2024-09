JD Vance sustenta alegações infundadas sobre migrantes haitianos consumindo animais como alimento.

Em uma entrevista com Dana Bash da CNN no "State of the Union", Vance se referiu a histórias não confirmadas contadas por seus constituintes como prova de suas afirmações, embora não tenha apresentado nenhuma prova real.

Vance afirmou: "Os meios de comunicação americanos ignoraram completamente esse assunto até Donald Trump e eu começarmos a discutir memes de gatos. Se eu tiver que fabricar narrativas apenas para receber a atenção dos meios de comunicação americanos, então é isso que farei para destacar as lutas do povo americano".

Bash questionou: "Você acabou de admitir que essa é uma história fabricada".

Vance esclareceu: "Está baseado em contas primeiras de meus constituintes. Eu me refiro a isso como criar uma história, ou seja, estamos atraindo a atenção para isso. Eu não criei os 20.000 migrantes ilegais que estão inundando Springfield devido às políticas de Kamala Harris. Suas políticas são responsáveis por isso. No entanto, nós criamos o foco para que os meios de comunicação americanos discutam esse assunto e as dificuldades causadas pelas políticas de Kamala Harris".

O site oficial de Springfield sugere que cerca de 12.000 a 15.000 imigrantes residem no Condado de Clark, e os imigrantes haitianos estão legalmente no país como parte de um programa de parole que permite que famílias tragam membros da família do Haiti para os Estados Unidos.

O governador republicano de Ohio, Mike DeWine, negou as alegações no domingo e elogiou o impacto positivo dos imigrantes na comunidade.

"Não, absolutamente não", afirmou DeWine na ABC "This Week" quando questionado se havia testemunhado algum caso de imigrantes consumindo animais de estimação.

"O que sabemos é que os haitianos que vivem em Springfield são imigrantes legais que vieram à cidade para trabalhar", disse DeWine.

Na terça-feira, Vance sugeriu que a alegação sobre os imigrantes haitianos pode não ser precisa, mas encorajou seus seguidores a continuarem compartilhando memes de gatos.

O prefeito de Springfield, Rob Rue, afirmou que as declarações falsas estão causando danos aos cidadãos e à comunidade da cidade, e ele acha preocupante que parte dessa retórica esteja vindo de Vance.

Vance negou qualquer envolvimento em incitar ameaças de bomba.

"Não há nada que eu tenha dito que tenha desencadeado ameaças contra esses hospitais, essas ameaças de bomba e assim por diante", disse Vance.

"O prefeito de Springfield está lidando com muitos desafios. Eu entendo sua situação, e estamos aqui para ajudá-lo. Mas ele não me acusou de incitar uma ameaça de bomba; ele simplesmente não o fez", explicou Vance mais tarde na conversa.

"Tudo o que eu estou fazendo é transmitir as queixas de meus constituintes, pessoas que estão sofrendo devido às políticas de Kamala Harris. Não temos o direito de discutir esses problemas porque alguns indivíduos instáveis estão ameaçando violência?" perguntou Vance.

DeWine reconheceu que Springfield estava lidando com a integração do influxo de imigrantes predominantemente haitianos através do programa federal de imigração, mas garantiu que os oficiais estavam abordando os problemas.

"Quando você passa de uma população de 58.000 para uma população de 73.000 devido a um influxo de imigrantes, você vai encontrar desafios e problemas. E estamos trabalhando para resolver esses desafios todos os dias", disse DeWine durante sua entrevista na ABC.

Vance mencionou que estava ouvindo diretamente de seus constituintes sobre várias preocupações, incluindo uma preocupação com gansos.

"Meus constituintes me apresentaram cerca de uma dúzia de preocupações separadas. Dez delas são comprovadas e confirmadas, e algumas delas eu discuto porque meus constituintes me informaram primeiro que eles estão enfrentando esses problemas. Então eu tenho duas escolhas, Dana, eu posso ignorá-las, o que os meios de comunicação americanos fizeram por anos a essa comunidade, ou eu posso realmente falar sobre os problemas que as pessoas estão compartilhando", disse Vance.

"Meu enfoque é, ouça meus constituintes. Às vezes eles compartilham coisas que as pessoas não gostam, mas eles estão compartilhando coisas porque sua cidade foi tomada, e é minha responsabilidade tentar apoiá-los e protegê-los", concluiu Vance.

