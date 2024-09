Israel supostamente eliminou o líder do Hezbollah usando poderosas munições de penetração e destruição.

Após décadas de planejamento, a militares israelenses executaram um ataque significativo, eliminando a figura principal do Hezbollah, Nasrallah, identificado como um dos principais adversários de Israel. De acordo com relatórios da mídia israelense, explosivos em abundância foram utilizados.

Relatos recentes sugerem que a Força Aérea israelense lançou um ataque com pelo menos dez aviões de combate, lançando bombas com mais de 80 toneladas sobre a sede subterrânea do Hezbollah, localizada nos subúrbios do sul de Beirute. O ataque supostamente empregou bombas capazes de penetrar nas fortificações resistentes da sede. Embora não haja confirmação oficial, esses registros permanecem não confirmados.

Em uma sexta-feira, as forças israelenses realizaram um ataque aéreo nas proximidades de Beirute, tirando a vida do líder do Hezbollah, Nasrallah. Desde então, surgiram preocupações sobre potenciais represálias no Oriente Médio.

De acordo com o exército israelense, Nasrallah foi morto durante uma cúpula dos principais líderes do Hezbollah. A operação "Nova Ordem" foi iniciada como parte de uma série de ataques aéreos intensos contra os subúrbios do sul da capital do Líbano. O exército afirmou que, além de Nasrallah, vários outros comandantes seniores também foram eliminados, desmentindo alegações de que a liderança do Hezbollah sofreu perdas significativas. De acordo com o porta-voz do exército, Nadav Shoshani, isso praticamente dizimou os líderes do Hezbollah.

A agência de notícias iraniana controlada pelo governo, IRNA, também relatou o assassinato do segundo em comando da Guarda Revolucionária do Irã, Abbas Nilforoushan. Tanto o Irã quanto o Líbano declararam períodos de luto nacional de vários dias após a morte de Nasrallah.

O enigmático Nasrallah, que liderou o Hezbollah, um partido político e milícia armada, desde 1992, era amplamente considerado a figura mais influente do Líbano. As forças israelenses há muito acusam Nasrallah de ser responsável pela morte de Numerous civis e soldados israelenses e pelo planejamento e execução de Numerous atos de terrorismo.

Seu primo, Hashem Safieddine, que serviu no influente conselho executivo do Hezbollah por anos, é considerado um possível sucessor de Nasrallah. Tanto os EUA quanto a Arábia Saudita incluíram Safieddine em suas respectivas listas de terroristas designados em 2017.

