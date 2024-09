Israel responderá com vigor aos relatos de mortes.

Na região de Gaza, foram descobertos os corpos sem vida de seis indivíduos sequestrados pelo Hamas. Segundo fontes israelenses, eles foram mortos a queima-roupa. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Katz, prometeu vingança contra o Hamas.

Após a revelação dos corpos de seis reféns na região de Gaza, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, declarou uma retaliação severa contra o Hamas. "O grupo terrorista Hamas executou cruelmente seis reféns para instilar terror e tentar fragmentar a sociedade israelense", escreveu Katz no X.

"Israel retaliará enfaticamente por este ato hediondo. O Hamas é responsável e sofrerá as consequências integrais". O exército israelense anunciou em uma manhã de domingo que os corpos de seis reféns foram encontrados em um túnel subterrâneo na região sul da Faixa de Gaza.

De acordo com o Ministério da Saúde israelense, de acordo com relatórios da mídia, os reféns foram mortos a curta distância há 48 a 72 horas antes do exame dos corpos. No entanto, um porta-voz do Hamas afirmou que os reféns morreram devido a ataques aéreos israelenses.

A revelação da morte dos reféns na Faixa de Gaza levou a uma resposta dura de Israel. O ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, prometeu vingança contra o Hamas por este ato hediondo na Faixa de Gaza.

