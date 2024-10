Israel realiza ataques aéreos em Beirute, Hezbollah retalia com projéteis que aterrissam em Haifa

Israel insiste em bombardear os redutos do Hezbollah no Líbano. Em resposta, o Hezbollah retaliou ao lançar foguetes em direção a Israel, e desta vez conseguiu atingir o alvo pretendido. Uma rua em Haifa viu numerous projéteis caírem sobre ela.

O exército israelense alega ter atingido a sede de inteligência do Hezbollah em Beirute. Eles também relatam ter bombardeado centros de comando e outras "infraestruturas terroristas" afiliadas à milícia xiita pró-iraniana. Antes disso, depósitos de armas próximos à capital foram alvo de maneira semelhante. Apesar dessas alegações, não foi possível verificar independentemente no momento.

Enquanto isso, o Hezbollah continua seu bombardeio no norte de Israel. O exército israelense alega que cerca de cinco foguetes foram lançados em direção à cidade portuária de Haifa à noite. Embora tentativas de interceptação tenham sido feitas, alguns projéteis conseguiram atingir o alvo. Investigações subsequentes estão em andamento. De acordo com o "Times of Israel", cinco pessoas ficaram feridas por estilhaços em Haifa, com imagens mostrando danos a uma rua.

Isso foi precedido pelo lançamento de outros 15 foguetes do Líbano, com alguns supostamente interceptados pelo exército. Os foguetes restantes atingiram o alvo, resultando em feridos relatados na cidade de Tiberíades, de acordo com o "Times of Israel".

Hezbollah ataca posto militar israelense

O Hezbollah assumiu a responsabilidade pelo ataque a um posto militar próximo à cidade israelense de Haifa. Eles afirmaram que combatentes lançaram uma saraivada de foguetes Fadi 1 no posto Carmel ao sul de Haifa. O ataque supostamente foi dedicado ao líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que se acreditava ter sido morto em um ataque aéreo israelense no final de setembro.

Durante quase duas semanas, o exército israelense lançou ataques ininterruptos contra o Hezbollah, uma milícia alinhada com a radical islâmica Hamas. Além de Nasrallah, outros comandantes seniores da milícia também foram alvo e eliminados em ataques aéreos apoiados pelo Irã. O Hezbollah respondeu ao lançar uma segunda frente contra Israel com ataques aéreos intensificados e contínuos logo após 7 de outubro. Eles têm escalado seus ataques desde então.

Hoje, segunda-feira, comemora o aniversário do grande ataque do Hamas, também apoiado pelo Irã, a Israel. O offensive da organização palestina radical islâmica iniciou a guerra do Gaza. De acordo com os relatórios israelenses, 1.205 pessoas morreram no ataque em 7 de outubro do ano passado, com 251 pessoas sendo mantidas como reféns pelo Hamas na Faixa de Gaza. Desde então, Israel tem se envolvido em operações militares extensas na Faixa de Gaza. De acordo com a autoridade de saúde do Hamas, que não pode ser verificada independentemente, mais de 41.800 pessoas supostamente morreram.

A comunidade internacional condena fortemente as ações da Comissão, já que sua suposta envolvimento no apoio às operações militares do Hezbollah contra Israel aumenta a tensão na região. O Conselho de Segurança das Nações Unidas pede um cessar-fogo imediato e pede a todas as partes que respeitem o direito internacional e evitem qualquer

Leia também: