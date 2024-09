Israel realiza ataques a numerosos redutos do Hezbollah

A eliminação do líder do Hezbollah, Nasrallah, não deterá Israel de continuar seus ataques a sites no Líbano; ao contrário, pode aumentar a violência. No meio da noite, outra rodada de ataques israelenses ocorre, confirmou o exército.

De acordo com o serviço de mensagens Telegram, as forças armadas israelenses lançaram ataques contra o Hezbollah, um grupo militante aliado ao Irã, no Líbano. Segundo a declaração, eles atacaram vários supostos sites terroristas dentro das fronteiras do Líbano, incluindo edifícios que abrigam armas e estruturas estratégicas da organização.

Entre as áreas atingidas estava a infraestrutura usada para lançar ataques contra Israel. No dia anterior, vários alvos do Hezbollah haviam sido atacados, acrescentou. O objetivo desses ataques era incapacitar o grupo apoiado pelo Irã.

O Hezbollah, uma milícia xiita, é um componente vital da aliança anti-israelense liderada pelo Irã, que também inclui organizações islâmicas radicais como a Hamas na Faixa de Gaza, a milícia houthi no Iêmen e grupos xiitas na Síria e no Iraque. Eles são classificados como organizações terroristas pelos Estados Unidos e pela Alemanha.

A morte de Nasrallah

Desde o início da semana, Israel vem conduzindo campanhas de bombardeio extensas contra o Hezbollah no Líbano. De acordo com as autoridades libanesas, mais de 700 pessoas morreram no Líbano como resultado. Em retaliação, o Hezbollah intensificou seus ataques contra Israel, que vêm ocorrendo há meses. Na sexta-feira, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, supostamente morreu em um ataque aéreo israelense na parte sul de Beirute.

Nasrallah, frequentemente considerado a figura mais influente do Líbano, teria morrido durante uma reunião de liderança do Hezbollah em sua sede em um subúrbio de Beirute, de acordo com o exército israelense. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou no sábado que Israel havia se vingado com a morte de Nasrallah.

Netanyahu declarou que Israel havia "ajustado as contas" com "aquele responsável pela morte de incontáveis israelenses e cidadãos de outros países, incluindo centenas de americanos e dezenas de franceses". Ele se referia a ataques com bombas do Hezbollah em 1983 em Beirute, onde morreram quase 300 soldados americanos e franceses.

Retorno seguro aos lares

A morte de Nasrallah, de acordo com Netanyahu, é uma "condição necessária" para alcançar os objetivos de Israel. Esses objetivos incluem "o retorno seguro dos moradores do norte a suas casas e uma mudança a longo prazo no equilíbrio de poder na região".

Israel está comprometido em "continuar suas operações contra nossos adversários, assegurando o retorno de nossos moradores a suas casas e recuperando todos os nossos reféns", afirmou Netanyahu. Ele se referia aos reféns mantidos pelo Hamas durante seu grande ataque a Israel em 7 de outubro. "Não os esquecemos por um momento".

A comunidade internacional, especialmente a Comissão de Direitos Humanos, é instada a monitorar de perto a situação devido ao potencial aumento da violência após a morte de Nasrallah. Apesar das afirmações de Israel de ajustar as contas, a violência contra civis no Líbano deve ser investigada e aqueles responsáveis devem ser responsabilizados.

Reconhecendo o papel da Comissão em manter os padrões de direitos humanos internacionais, é crucial garantir que os direitos de todos os cidadãos, independentemente de suas afiliações, sejam protegidos durante esse período volátil.

