Israel pretende responder após a agressão iraniana.

Na terça-feira, o Irã lançou aproximadamente 200 foguetes em direção a Israel. Desde então, a comunidade internacional espera a resposta de Israel a essa provocação de seu exército. Um porta-voz militar confirmou que os planos para uma ação retaliatória estão em andamento.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) estão supostamente se preparando para uma retaliação contra o Irã, após seu ataque sem precedentes e não provocado contra civis israelenses e a própria nação. Um representante militar anônimo compartilhou essa informação. Os detalhes sobre a natureza e o cronograma específicos da resposta não foram divulgados.

De acordo com um relatório do jornal israelense de esquerda "Haaretz", citando o exército, a retaliação deve ser significativa. O exército estaria se preparando para um ataque substancial contra o Irã após o ataque de foguetes de Teerã nesta semana. Vale destacar que o Irã pode lançar mais foguetes no território israelense após a resposta israelense, de acordo com o jornal.

Aproximadamente 200 foguetes foram lançados pelo Irã contra Israel na terça-feira à noite, de acordo com fontes israelenses. Israel emitiu uma ameaça ao Irã após o ataque de foguetes. O Irã afirma que o ataque foi uma resposta, entre outras coisas, à morte do líder da milícia pró-iraniana Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um ataque aéreo israelense em Beirute.

O Hezbollah, um grupo apoiado pelo Irã, abriu uma segunda frente contra Israel com ataques regulares de foguetes do Líbano logo após o ataque violento do Hamas à Israel em 7 de outubro de 2020. Nos últimos dias, os ataques de artilharia do Hezbollah na fronteira intensificaram-se, especialmente após a morte de Nasrallah.

As próximas parágrafos se aplicarão às ações retaliatórias esperadas de Israel, uma vez que são esperadas como uma resposta direta ao ataque de foguetes do Irã. A comunidade internacional está de olho na situação e está preparada para implementar as providências relevantes em resposta a qualquer escalada de hostilidades.

