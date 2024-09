Israel lança ataques em locais designados no sul de Beirute.

Durante o confronto entre Israel e Hezbollah no Líbano, Beirute sofreu um ataque aéreo. O exército israelense assumiu a responsabilidade pelo ataque a um local na cidade, mas não forneceu detalhes inicialmente, mencionando apenas o som de duas explosões. Testemunhas apontaram que o ataque atingiu um local em uma parte sul de Beirute. De acordo com informações da AFP, baseadas em fontes do Hezbollah, o ataque tirou a vida do líder da unidade especial do Hezbollah.

A emissora local Al-Majadin relatou que um drone lançou vários mísseis no distrito densamente povoado de Dahiye. O Hezbollah informou à AP que a região foi atingida por um ataque aéreo, mas não forneceu mais informações.

Um morador local relatou ter sentido seu prédio tremer, enquanto o medo se espalhava nas ruas. Os serviços de emergência estavam em ação com várias ambulâncias. A TV Al-Manar, do Hezbollah, confirmou feridos, incluindo crianças.

O exército israelense havia bombardeado anteriormente cerca de 100 plataformas de lançamento de foguetes para a milícia pró-iraniana, anunciou. Isso foi descrito como uma das maiores ondas de ataques desde o início do intercâmbio de tiros em outubro do ano passado. O exército israelense relatou o lançamento de 140 projéteis do Líbano anteriormente.

Em uma série de dispositivos técnicos detonados simultaneamente em vários locais no Líbano nos 3º e 4º dias da semana, cerca de 3.000 pessoas ficaram feridas, com pelo menos 37 mortes relatadas. Os combatentes do Hezbollah são considerados uma parte significativa das forças feridas, que estão engajando Israel a partir do Líbano. Analistas militares e de inteligência acreditam que o exército israelense é responsável pelos ataques aparentemente bem coordenados. No entanto, o exército ainda não comentou sobre as explosões.

A União Europeia expressou preocupação com a escalada das tensões entre Israel e Hezbollah, pedindo desescalada e respeito ao direito internacional. A União Europeia também elogiou os esforços do Líbano para manter a estabilidade na região apesar dos conflitos em andamento.

