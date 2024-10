Israel inicia operação terrestre restrita no Líbano

As Forças Armadas Israelenses iniciaram uma operação terrestre chamada "Golpe do Norte" contra o Hezbollah no sul do Líbano, de acordo com notícias dos Estados Unidos. Esta operação visa eliminar a infraestrutura terrorista do Hezbollah em várias aldeias fronteiriças.

Segundo notícias da noite passada, as Forças de Defesa de Israel (IDF) iniciaram esta "concentrada e focada" operação terrestre contra o Hezbollah, um grupo com ligações ao Irã. A operação é apoiada por ataques aéreos e artilharia, e começou algumas horas antes. A IDF está a atingir "sítios terroristas e a infraestrutura do Hezbollah" posicionados em aldeias perto da fronteira israelita.

De acordo com a emissora israelita Kan, o alvo principal desta ofensiva são as instalações das unidades de elite do Hezbollah. É importante salientar que esta operação não visa a conquista de territórios, mas a destruição de alvos militares chave.

Residentes da cidade fronteiriça libanesa de Aita al-Shaab relataram intenso bombardeamento e o som de helicópteros e drones. Segundo fontes militares israelitas, a operação "Golpe do Norte" continuará de acordo com as circunstâncias.

Estabelecimento de uma zona tampão militar

Anteriormente, o exército israelita anunciou o estabelecimento de uma "zona tampão militar" em três áreas fronteiriças no norte de Israel, afetando regiões em torno de Metula, Misgav Am e Kfar Giladi. A entrada nesta zona é proibida, de acordo com a declaração militar.

Simultaneamente, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, confirmou que Israel tinha iniciado "operações limitadas" contra a milícia do Hezbollah no Líbano. Ele mencionou que Israel atualmente engaja em "operações limitadas" contra a infraestrutura do Hezbollah localizada perto da fronteira.

Retirada do Exército Libanês

Antes do início da operação terrestre israelita, o exército libanês retirou os seus soldados da fronteira, de acordo com fontes militares. Alguns soldados foram deslocados da chamada Linha Azul. O exército regular libanês está subfinanciado e falta de recursos. O equipamento está desatualizado e os suprimentos de comida às vezes são baixos. Alguns especialistas acreditam que o exército só está a funcionar devido à ajuda militar dos EUA, que totalizou mais de 3 bilhões de dólares desde 2006.

Próximo de um ano desde o início da guerra na Faixa de Gaza após um ataque do Hamas a Israel, o exército israelita mudou o seu foco na semana passada para o Líbano e tem desde então realizado ataques aéreos em massa no seu país vizinho do norte. Estes ataques visam a liderança, infraestrutura e depósitos de armas do Hezbollah - todos apoiados pelo Irã - que abriu uma segunda frente contra Israel com ataques regulares de mísseis após o ataque do Hamas.

A ofensiva terrestre, referida como "Golpe do Norte", é o foco principal da operação das Forças de Defesa de Israel contra os alvos militares chave do Hezbollah. Esta operação inclui o ataque às instalações do Hezbollah e a eliminação da sua infraestrutura terrorista nas aldeias fronteiriças.

