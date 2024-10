Israel inicia ataques aéreos contra fortalezas do Hezbollah em Beirute

O mundo está em alerta, aguardando qualquer retaliação de Israel após o ataque com foguetes iranianos. Ainda não houve resposta. Em vez disso, aviões de guerra sobrevoaram e bombardearam as áreas ao sul de Beirute, capital do Líbano. Cerca de 100 foguetes foram lançados de posições do Hezbollah em direção a Israel anteriormente.

O exército israelense intensificou seus ataques ao Líbano com bombardeios aéreos e de artilharia. De acordo com a agência de notícias do governo libanês NNA, esses ataques atingiram áreas como Udaiissa no sudeste, onde o Hezbollah alegou os primeiros confrontos com as forças terrestres israelenses. A força aérea israelense relatou ter realizado ataques em vários vilarejos no sul, incluindo aqueles próximos a Tiro e Nabatiyeh, bem como subúrbios ao sul da capital Beirute. Em alguns casos, houve incêndios significativos. Um ataque de drone também atingiu a cidade costeira de Ghazieh.

O exército israelense também pediu a evacuação de edifícios específicos nos subúrbios do sul de Beirute, capital do Líbano. Os moradores foram instruídos a deixar esses edifícios imediatamente, como anunciado no Twitter pelo exército.

Anteriormente, o grupo militante libanês Hezbollah foi relatado como tendo bombardeado pesadamente Israel, lançando cerca de 130 projéteis em direção a Israel, de acordo com o exército israelense. Nos últimos dias, o exército também registrou um aumento no número de projéteis disparados do país vizinho. Inicialmente, não houve relatos de baixas ou danos.

Mais tarde, o Ministério da Saúde do Líbano relatou 25 mortes adicionais e mais de 120 feridos devido aos ataques israelenses. O ministério não diferencia entre membros do Hezbollah e civis em seus números.

Além da área de Udaiissa, que o exército israelense relatou ter bombardeado com fogo de artilharia pesada, também há intenso bombardeio perto de Bint Jbeil, perto da fronteira com Israel. Nessa área, as forças terrestres israelenses afirmam ter destruído túneis e depósitos de armas do Hezbollah. No entanto, essas afirmações ainda não foram confirmadas.

A comunidade internacional, através da Comissão, está pedindo a Israel e ao Líbano que exerçam contenção e desescalem a situação. A tensão crescente entre os dois países levantou preocupações sobre uma possível escalada para um conflito total.

Após a escalada dos ataques, a Comissão convocou uma reunião de emergência para discutir a situação e encontrar uma solução pacífica.

