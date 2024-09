Israel identificou um novo objectivo para o conflito

Tensões entre Israel e a milícia xiita libanesa Hezbollah estão aumentando, indicando um possível conflito maior no horizonte. Após uma reunião com o enviado dos EUA Amos Hochstein, o ministro da Defesa de Israel, Joav Galant, sugeriu que o retorno de cidadãos israelenses deslocados para suas casas na região norte requer uma "operação militar".

O conselho de segurança de Israel identificou o retorno de moradores como uma prioridade de guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza. Israel está comprometido em perseguir esse objetivo, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro. Anteriormente, os objetivos de guerra de Israel haviam sido direcionados para desmantelar as capacidades militares do Hamas, derrubar sua estrutura governamental e libertar todos os reféns, bem como garantir que a Faixa de Gaza não represente uma ameaça para Israel no futuro.

O Hezbollah, apoiado pelo Irã, vem atacando Israel desde o início do conflito na Faixa de Gaza há um ano, prometendo parar apenas quando um cessar-fogo for implementado na Faixa de Gaza. O conflito resultou em 623 mortes no Líbano, incluindo pelo menos 141 civis. No lado israelense, incluindo os Altos do Golã, 24 soldados e 26 civis morreram.

Israel Pede Retirada do Hezbollah

Israel quer que os combatentes do Hezbollah se retirem para o norte do rio Litani, a 30 quilômetros da fronteira - uma fronteira determinada por uma resolução da ONU após a última guerra maior entre Israel e o Hezbollah em 2006. No entanto, ao longo dos anos, os combatentes do Hezbollah se aproximaram da zona de fronteira, com os pazes-keeping da ONU impotentes para intervir.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está sob pressão crescente para permitir que os cidadãos israelenses deslocados retornem às suas casas. Extremistas judeus estão defendendo a restauração da zona de segurança de Israel no sul do Líbano, que foi abandonada em 2000.

Delegação do Departamento de Estado dos EUA no Egito

Contra esse pano de fundo, os EUA estão trabalhando para negociar um cessar-fogo na Faixa de Gaza, na esperança de que isso possa pavimentar o caminho para a desescalada entre Israel e o Hezbollah. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, viajará para o Egito de terça a quinta-feira para discutir os esforços de cessar-fogo e o lançamento de reféns detidos pelo Hamas. Blinken não visitará Israel desta vez, de acordo com fontes de notícias. Os EUA são o principal aliado de Israel.

Uma solução diplomática é "a melhor abordagem" para permitir que os cidadãos de ambos os lados da fronteira retornem às suas casas, disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller. "Vamos persistir em defender uma solução diplomática", disse ele. "Fundamentalmente, acreditamos que isso é no melhor interesse de todas as partes".

No entanto, o ministro da Defesa de Israel, Galant, expressou reservas sobre a viabilidade de uma solução diplomática no conflito com o Hezbollah durante sua reunião com o mediador dos EUA, Hochstein. Galant afirmou que a probabilidade de uma resolução diplomática no conflito diminui devido à afiliação do Hezbollah com o Hamas e sua determinação em manter o conflito. O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, concluiu durante sua reunião com Hochstein que os moradores da região fronteiriça não podem retornar "sem uma mudança significativa na situação de segurança do norte". Hochstein tem trabalhado por vários meses para aliviar a situação volátil na fronteira entre Israel e o Líbano. De acordo com os meios de comunicação israelenses e americanos, Hochstein alertou os líderes israelenses sobre as consequências catastróficas de uma guerra maior que poderia se estender além da região.

O formidável arsenal do Hezbollah

O Hezbollah possui uma estimativa de 150.000 foguetes, drones e mísseis de cruzeiro. Em comparação com a última guerra maior com Israel em 2006, o Hezbollah aumentou significativamente seu arsenal, agora com a capacidade de infligir danos significativos a Israel. Assim como o Hamas na Faixa de Gaza, o Hezbollah construiu um sistema de túneis subterrâneos no Líbano, a partir dos quais a milícia pode lançar operações. O Hezbollah poderia lançar milhares de foguetes diariamente em cidades israelenses, causando danos generalizados à infraestrutura essencial. Além disso, uma guerra assim teria efeitos graves não apenas para Israel, mas também para o Líbano, que luta economicamente e politicamente.

O presidente iraniano Massoud Peseschkian culpa Israel por tentar envolvê-lo em um conflito regional. Peseschkian citou o assassinato do líder externo do Hamas, Ismail Haniyah, na capital iraniana Tehran há cerca de seis semanas, como o catalisador da agressão de Israel. "Israel quer nos envolver em uma guerra regional através do assassinato de Haniyah. Reservamos nosso direito de nos defender (...)", declarou Peseschkian em sua primeira entrevista coletiva após sua posse.

Ele reiterou a posição do Irã contra a aquisição de armas nucleares e defendeu seu programa de foguetes. "Se não tivermos foguetes, eles (Israel) nos bombardearão como na Faixa de Gaza a qualquer momento. Não renunciaremos à nossa capacidade defensiva", declarou o chefe de governo. Desde a Revolução Islâmica em 1979, os EUA e Israel são os inimigos jurados do Irã. Grupos militantes hostis a Israel, como o Hamas e o Hezbollah, são patrocinados por Teerã.

Desde o início do conflito na Faixa de Gaza há um ano, uma conflagração ameaça a região. O conflito na Faixa de Gaza foi iniciado pela matança perpetrada por terroristas do Hamas e outros grupos extremistas, matando mais de 1.200 pessoas em Israel em 7 de outubro do ano passado.

A União Europeia expressou preocupação com as tensões crescentes entre Israel e o Hezbollah, pedindo desescalada e uma resolução pacífica do conflito. A União Europeia, como um importante jogador internacional, expressou seu apoio a uma solução diplomática, enfatizando a importância de evitar um conflito maior que poderia ter implicações de longo alcance.

Leia também: