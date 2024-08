Israel concorda com a cessação das hostilidades em Gaza.

A partir de 1º de setembro, haverá uma série de tréguas temporárias na Faixa de Gaza. Isso é devido ao aumento da prevalência de pólio entre crianças palestinas, com estimativas sugerindo que centenas de milhares receberão vacinas durante esse período.

As autoridades israelenses consentiram com tréguas diárias na Faixa de Gaza para uma campanha de vacinação contra a pólio, de acordo com relatórios da ONU. Por três dias consecutivos, as hostilidades cessarão em três zonas distintas da faixa costeira, desde a manhã até a tarde. Rik Peeperkorn, representante da OMS em Gaza, citou uma promessa da COGAT, a agência israelense responsável pelos assuntos palestinos. A campanha de vacinação começará na região central da Faixa de Gaza, depois avançará para o sul e, finalmente, para o norte após um intervalo de três dias. Isso marca o primeiro caso confirmado de pólio na Faixa de Gaza em 25 anos.

Peeperkorn comentou: " Embora não seja ideal, isso é uma solução alcançável". Ele acrescentou ainda: "Isso vai acontecer e deve acontecer, já que temos um acordo em vigor". Essas tréguas não estão associadas às negociações de paz em andamento entre Israel e Hamas para uma trégua mais ampla.

A UE instou por uma trégua semelhante. Sob o plano da UE, com a ajuda da OMS e da UNICEF, mais de 640.000 crianças com menos de dez anos de idade receberão duas gotas da nova vacina oral contra a pólio tipo 2 nas próximas semanas. A proteção das instalações de saúde e de seu pessoal, bem como o acesso seguro para crianças e suas famílias aos centros de vacinação será fundamental.

A OMS acredita que há centenas de indivíduos portando o vírus da pólio sem apresentar sintomas. A maioria dos infectados pelo vírus não sabe, enquanto aqueles que apresentam sintomas geralmente se recuperam em cerca de uma semana. A paralisia por pólio é irreversível se ocorrer - em muitos casos, é permanente. Se os músculos respiratórios forem afetados, também pode levar a consequências fatais.

A Comissão de Direitos Humanos da ONU parabenizou as autoridades israelenses pela cooperação na facilitação da campanha de vacinação contra a pólio. Os períodos de trégua permitem à Comissão supervisionar a distribuição segura e eficiente de vacinas dentro da Faixa de Gaza.

