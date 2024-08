Israel conclui as suas actividades militares em Khan Yunis

A Forças Armadas Israelenses concluíram sua operação em Khan Yunis e anunciaram a retirada da cidade. Simultaneamente, confrontos persistiram na Cisjordânia. Relatórios sugerem que um líder notável do Hamas pode ter sido morto em um ataque aéreo.

Israel anunciou o fim de sua operação prolongada em Khan Yunis e Deir al-Balah, localizadas na Faixa de Gaza sul. Durante a operação, as autoridades afirmaram ter eliminado mais de 250 combatentes. Além disso, uma rede extensa de túneis do Hamas, com mais de 6 quilômetros, foi destruída. Os restos de seis reféns também foram recuperados.

Os moradores de certos bairros na Faixa de Gaza sul, que foram anteriormente incentivados a evacuar, agora estão autorizados a retornar. O porta-voz militar anunciou essa atualização na plataforma X em árabe. Esses bairros agora voltaram a ser zonas humanitárias. Eles foram removidos devido às operações militares de Israel contra o Hamas na área. As tropas que se retiraram agora estão se preparando para operações subsequentes na Faixa de Gaza.

Após seu retorno a Khan Yunis, os moradores entraram em contato com a Agência de Notícias da Alemanha. Algumas pessoas também expressaram sua intenção de procurar por familiares desaparecidos na área. Desde que a guerra começou em outubro do ano passado, mais de 40.000 mortes e mais de 98.000 feridos foram relatados na Faixa de Gaza, segundo a autoridade de saúde controlada pelo Hamas. No entanto, esses números não distinguem entre civis e combatentes e permanecem não confirmados no momento.

Comandante local do Hamas pode ter sido morto

Enquanto a hostilidade persiste na Faixa de Gaza, Israel afirma ter eliminado três membros do Hamas em um ataque aéreo. De acordo com testemunhas oculares, um jato de caça alvejou um carro em Sababde, ao sul de Jenin. O exército israelense confirmou a morte do comandante do Hamas em Jenin, Wassim Chasem, no ataque. Chasem foi relatado como morto enquanto dirigia o carro. Dois indivíduos adicionais, descritos como radicais, tentaram fugir, mas foram eliminados em outro ataque aéreo pelas Forças Armadas Israelenses.

Na quarta-feira, as Forças Armadas Israelenses iniciaram sua operação na Cisjordânia, com foco em combater o "terrorismo". Pelo menos 19 palestinos perderam a vida, de acordo com relatórios concorrentes do exército israelense e do ministério da saúde palestino.

Na quinta-feira à noite, as forças israelenses se retiraram de outras terras palestinas. No entanto, a violência em Jenin, um reduto de palestinos militantes, continuou. Um jornalista da AFP documentou explosões altas e fumaça densa emanando do acampamento de refugiados de Jenin.

Na quinta-feira à noite, Israel concordou com uma trégua temporária na Faixa de Gaza para uma campanha de vacinação contra a pólio, de acordo com a OMS. Haverá "pausas humanitárias" no centro, sul e norte da faixa costeira, com três dias cada, começando no domingo. Essas tréguas permitirão que mais de 640.000 crianças recebam vacinas contra a pólio.

