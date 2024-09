Investigando erros factuais: Doze histórias imaginárias espalhadas por Trump no último mês

Aqui não se trata do tipo de manipulação estatística e exagero de realizações que os políticos costumam fazer. Em vez disso, o candidato presidencial republicano está disseminando mentiras descaradas que não têm base na realidade.

A afirmação escandalosa de Trump sobre imigrantes em Springfield, Ohio, acusando-os sem provas de comer animais de estimação, chamou mais atenção. No entanto, suas recentes aparições públicas, como comícios e entrevistas, também foram cheias de histórias não verificadas.

Aqui estão 11 exemplos adicionais dos últimos 30 dias.

Harris e o Serviço Militar Obrigatório

Em um comício em Las Vegas na semana passada, Trump afirmou que sua oponente democrata, a vice-presidente Kamala Harris, está defendendo a reintrodução do serviço militar obrigatório: “Ela já está falando em trazer de volta o recrutamento. Ela quer trazer de volta o recrutamento e enviar seu filho para uma guerra que nunca deveria ter acontecido.”

Isso é pura ficção. Harris não mencionou nada sobre trazer de volta o recrutamento.

Entrevista de Harris na CNN

Durante um evento do Fox News na Pensilvânia no início de setembro, Trump afirmou que Harris tinha anotações para ajudá-la durante sua entrevista na CNN no final de agosto. Ele até a imitou olhando essas anotações.

Na realidade, ela não tinha anotações.

Crianças Transgênero e Escolas

Em um evento realizado por um grupo conservador no final de agosto, Trump disse que as escolas estavam secretamente realizando cirurgias afirmativas de gênero em crianças sem o conhecimento dos pais. Ele disse: “A questão transgênero é incrível. Pense nisso. Seu filho vai para a escola e volta alguns dias depois com uma operação. A escola decide o que vai acontecer com seu filho.”

A campanha de Trump depois admitiu que não conseguiu encontrar nenhum evidence para apoiar essa história. O consentimento dos pais é necessário para cirurgias afirmativas de gênero; as escolas não realizaram ou aprovaram essas cirurgias às escondidas dos pais.

despite being proven wrong, Trump repeated the story at a Wisconsin rally in early September.

Harris e a Invasão Russa da Ucrânia

Trump contou uma história no Fox News no final de agosto sobre como o presidente Biden supostamente enviou Harris para negociar com o presidente russo Vladimir Putin para evitar uma invasão da Ucrânia. Trump afirmou que Harris foi "ver Putin na Rússia três dias antes do ataque. Ela foi. Ela disse - ela apresentou seu caso. Ele atacou três dias depois. Ele atacou três dias depois. Ele riu dela. Ele achou que ela era uma piada." Trump também contou uma versão dessa história no debate de setembro.

Essa história é completamente falsa.

Biden nunca enviou Harris para negociar com Putin, e ela não viajou para a Rússia pouco antes da invasão. Em vez disso, Harris viajou para uma conferência na Alemanha para se encontrar com aliados dos EUA, incluindo o presidente ucraniano Volodymr Zelensky.

Identidade de Harris

Trump afirmou em uma convenção de jornalistas negros no final de julho que Harris só promovia sua herança indiana e então, de repente, se tornou negra. Defendendo sua afirmação, Trump a repetiu no debate de setembro, dizendo que Harris tinha "dado a entender" em algum momento que "ela não era negra."

Nada disso é verdade.

Harris, que foi criada em uma comunidade negra e se formou em uma universidade historicamente negra, sempre abraçou sua identidade negra. Enquanto também falou sobre sua herança sul-asiática, ela nunca afirmou que não era negra.

Desempenho de Harris nas Primárias de 2020

Trump tem repetidamente afirmado que Harris era tão impopular quando concorreu à presidência em 2019 que foi a primeira candidata a desistir das primárias democráticas lotadas. “Ela foi uma das 22 pessoas que concorreram. Ela foi a primeira a desistir,” disse ele em um comício na Pensilvânia no final de agosto.

Isso não é preciso.

Na verdade, 13 outros candidatos democratas desistiram antes de Harris, incluindo os governadores atuais ou ex-governadores de Washington, Montana e Colorado; o prefeito atual de Nova York; e membros atuais ou ex-membros da Câmara dos Representantes e do Senado.

Opiniões sobre Roe v. Wade

Enfrentando críticas por ter nomeado três juízes que revogaram a decisão de Roe v. Wade sobre o direito ao aborto em 2022, Trump criou uma história fabricada de que essa decisão impopular era desejada por "todo mundo" - incluindo "todo democrata."

“Todo democrata, todo republicano, todo mundo queria que a Roe v. Wade fosse terminada e devolvida aos estados,” disse Trump no Fox News no final de agosto.

Isso não é verdade.

Roe foi consistentemente apoiado por uma maioria do público americano, e era extremamente popular entre os democratas - com 80% de apoio ou mais entre os democratas em muitas pesquisas.

Em uma conferência de imprensa na Califórnia em setembro, Trump afirmou que "se eu tivesse um contador de votos honesto, eu venceria a Califórnia, mas os votos não são contados honestamente." Ele fez uma versão mais vívida dessa afirmação em uma entrevista no final de agosto, dizendo: "Mesmo que Jesus mesmo contasse os votos, eu ainda venceria a Califórnia."

Isso é bobagem pura. O voto é honesto e justo na Califórnia, assim como em qualquer outro estado. Trump consistentemente perde a Califórnia porque é um estado fortemente democrata que não elegeu um presidente republicano desde 1988. Ele perdeu o estado em 2020 com mais de cinco milhões de votos e uma margem de mais de 29 pontos percentuais.

'Homem do Ano' na Michigan

Desde 2016, Trump tem afirmado que ganhou um prêmio de 'Homem do Ano' na Michigan antes de entrar na política. No entanto, a CNN e outros meios de comunicação desmentiram essa afirmação, afirmando que não apenas Trump nunca recebeu esse prêmio, como não há evidências de que esse prêmio existe.

Em um evento na Michigan na terça-feira, Trump declarou que foi absolvido. "A imprensa disse que isso nunca aconteceu. Bem, aconteceu. Eles descobriram onde foi," disse Trump. No entanto, a mídia não descobriu nenhuma evidência concreta do prêmio de 'Homem do Ano' de Trump.

Migrantes, prisões e 'O Congo'

Trump também fez afirmações falsas sobre migrantes, prisões e um lugar chamado "O Congo" em suas recentes aparições públicas. No entanto, essas afirmações são tão absurdas e sem fundamento que não merecem uma análise detalhada. Basta dizer que Trump continua a espalhar mentiras descaradas sem qualquer base na realidade.

Trump tem promovido uma história há meses sobre como o "Congo" deliberadamente liberta prisioneiros para incentivá-los a migrar para os EUA. "Muitos prisioneiros libertados do 'Congo' na África, caras durões", disse Trump em um evento em agosto no Arizona. Em um comício na Pensilvânia uma semana depois, ele disse: "Do 'Congo', África: 22 pessoas depositadas em nosso país. 'De onde você vem?' 'Do Congo.' 'Qual parte?' 'Cadeia.'"

No entanto, representantes de ambos, a República Democrática do Congo e a República do Congo, confirmaram que essa afirmação é falsa. Especialistas nos dois países também não encontraram nenhum evidência para apoiar essa teoria, e a campanha de Trump não conseguiu fornecer nenhuma comprovação.

Revisões de empregos

Depois que o Bureau of Labor Statistics anunciou em agosto que sua revisão anual de dados de empregos mostrou que a economia criou cerca de 818.000 empregos a menos do que relatado inicialmente para os 12 meses até março, Trump contou uma história sobre o governo planejar revelar essa revisão após as eleições, mas foi forçado a fazê-lo antecipadamente devido a um "denunciante" ou "vazador patriota".

Isso é mais uma fabrication. O Bureau of Labor Statistics libera regularmente os dados revisados preliminares em agosto, e eles haviam divulgado a data exata de lançamento - 21 de agosto - com semanas de antecedência.

William Beach, um economista conservador nomeado por Trump para liderar o Bureau of Labor Statistics, escreveu nas redes sociais: "Para aqueles que pensam que a grande revisão dos números de empregos do BLS 'vazou' e deveria ter sido lançada após as eleições, lembre-se de que o BLS sempre anuncia suas revisões draft em agosto e anunciou a data deste ano, 21 de agosto, muitos meses antes. É crucial checar seus fatos".

A tendência contínua de afirmações infundadas pelo candidato presidencial republicano vai além da imigração, como demonstrado em vários casos recentes. Por exemplo, em um comício em Las Vegas, Trump acusou falsamente a vice-presidente Kamala Harris de defender o serviço militar obrigatório, uma afirmação que ela nunca fez. Da mesma forma, durante um evento da Fox News, Trump afirmou que Harris olhou para cartões de indicação durante sua entrevista na CNN, o que também era falso.

Leia também: