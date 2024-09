Investigando declarações erradas: Walz desafia a verdade sobre Vance, Trump e o Projeto 2025

Dois dos equívocos de Walz giram em torno do Projeto 2025, um plano conservador abrangente criado pela Heritage Foundation para potenciais futuras administrações republicanas. O Projeto 2025 tem sido objeto de diversas afirmações falsas ou enganosas da campanha da Vice-Presidente Kamala Harris durante o verão.

A campanha recusou-se a comentar sobre este assunto.

Trump, Projeto 2025 e gravidezes

Em um discurso na Carolina do Norte na última terça-feira, Walz afirmou: "Agora, Trump está tentando criar uma nova entidade governamental que monitorará todas as gravidezes para fazer cumprir seus banos de aborto". Ele fez uma afirmação ainda mais exagerada em um discurso na Wisconsin em 14 de setembro: "Você terá que se registrar em uma nova agência federal quando ficar grávida, de acordo com o Projeto 2025".

Verificação da Verdade: As afirmações de Walz são infundadas. O Projeto 2025 não defende nenhum tipo de registro forçado de gravidezes com uma agência federal, e não há evidências de que Trump tenha a intenção de estabelecer uma nova organização para monitorar gravidezes.

O Projeto 2025 tem uma posição anti-aborto, propondo, entre outras coisas, criminalizar o envio de medicamentos e dispositivos de aborto pelo correio. No entanto, não recomenda que indivíduos grávidos se registrem com o governo federal.

O documento de políticas do Projeto 2025, publicado em 2023, sugere que o governo federal deve tomar medidas para obter informações detalhadas, pós-fato e anônimas de cada estado sobre abortos e abortos espontâneos. De fato, uma maioria significativa de estados já submete dados voluntários e anônimos de aborto ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA. Além disso, todos os estados submetem alguns dados voluntários de aborto espontâneo sob a lei federal.

Minnesota, o estado de origem de Walz, é um dos estados que voluntariamente submete dados de aborto ao CDC. Além disso, o departamento de saúde do estado publica anualmente dados anônimos de aborto e aborto espontâneo em seu site.

O documento de políticas do Projeto 2025 sugere que o atual Departamento de Saúde e Serviços Humanos deve utilizar todos os meios disponíveis, incluindo a revogação de fundos, para garantir que todos os estados relatem o número de abortos em suas fronteiras, seus cronogramas, razões, estados de residência das mulheres grávidas e métodos utilizados. Também sugere que as estatísticas sejam categorizadas por aborto espontâneo, tratamentos resultando na morte de crianças, ainda nascimentos e abortos induzidos. Além disso, sugere monitorar e relatar complicações resultantes de abortos e todas as instâncias de crianças nascidas vivas após abortos.

No contexto do CDC, "monitoramento" significa rastreamento estatístico. Por exemplo, a página atual do CDC que exibe dados anônimos de estado por estado sobre aborto diz: "Desde 1987, o CDC monitora mortes relacionadas com aborto através de seu Sistema de Vigilância de Mortalidade Pós-Parto". Nem "monitoramento" nem "vigilância" implicam espionagem em mulheres grávidas durante suas gravidezes.

Durante uma entrevista à revista Time no início deste ano, Trump foi questionado se os estados deveriam monitorar as gravidezes das mulheres para cumprir as restrições ao aborto. Ele respondeu: "Acho que eles podem fazer isso", mas admitiu que "você terá que conversar com os estados individuais". Walz pode criticar Trump por essa resposta, mas ele não fez nenhuma proposta real para estabelecer uma entidade governamental de monitoramento de gravidezes durante a entrevista.

O vice-presidente da Heritage Foundation, Roger Severino, escreveu nas redes sociais há algumas semanas que o Projeto 2025 "apenas recomenda que o CDC restaure a prática de décadas de compilação de estatísticas anônimas de aborto para todos os estados", e observou que Minnesota já compila tais dados.

Walz não baseou sua afirmação de que o Projeto 2025 busca uma "nova" agência federal para monitorar gravidezes em evidências específicas, embora seja possível que ele tenha mal interpretado outra proposta anti-aborto do Projeto 2025 - renomear a Oficina de Igualdade de Gênero e Empoderamento da Mulher da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional para a "Oficina de Mulheres, Crianças e Famílias" e ter a oficina liderada por um "oficial inequivocamente pró-vida".

A USAID é uma agência de auxílio estrangeiro, não uma entidade de assuntos internos.

Comentários de Vance sobre poder

Em um discurso no sábado na Pensilvânia, Walz afirmou: "O senador Vance disse que, quando eles tiverem poder e eles usarão o Projeto 2025, eles precisarão ser implacáveis ao exercer o poder".

Verificação da Verdade: A alegação de Walz é infundada. Vance nunca afirmou que "eles usarão" o Projeto 2025 para exercer o poder de forma implacável. De fato, Vance fez esse comentário antes mesmo do Projeto 2025 ser lançado (em maio de 2021), enquanto as recomendações abrangentes de políticas do projeto foram lançadas mais tarde (em abril de 2023).

Walz tem o direito de argumentar que Trump e Vance empregariam o Projeto 2025 se fossem eleitos, considerando sua proximidade com os criadores do projeto. No entanto, Walz mantém que há uma citação real de Vance que implica que "eles usarão o Projeto 2025", o que não existe.

Aqui está como Vance expressou-se nessa entrevista de maio de 2021 com a publicação conservadora The Federalist: "Acredito que precisamos ser extremamente severos na maneira como utilizamos o poder". Ele também mencionou que, já que os conservadores "perderam o controle de todas as instituições influentes significativas no país, exceto perhaps as igrejas e instituições religiosas", trazer mudanças reais exigiria substituir a atual classe governante por uma nova.

A CNN apontou em julho que um post nas redes sociais da campanha de Harris sugeriu erroneamente que essas mesmas declarações de Vance indicavam seu apoio ao Projeto 2025. Vance comentou sobre o Projeto 2025 em julho, pouco antes de se tornar o companheiro de chapa de Trump, dizendo que ele continha "algumas boas sugestões" e "algumas coisas com as quais eu discordo".

Checagem de Fatos: A afirmação de Walz sobre Vance é falsa. Vance não expressou sua desaprovação à redução da taxa da Reserva Federal em setembro dizendo "que terrível" e não provocou a plateia a vaiar a redução; ao contrário, a plateia em um evento de Vance em Raleigh, Carolina do Norte, na quarta-feira anterior, começou a vaiar espontaneamente após um jornalista perguntar a opinião de Vance sobre a redução (e mencionar na pergunta que a redução "aliviaria a inflação para muitas pessoas").

Vance estava respondendo à pergunta de maneira neutra, dizendo "Bem, minha reação é...", mas a plateia vaiou a pergunta e fez uma pausa por um momento. Vance então afirmou que a redução de meio ponto da taxa não era suficiente para compensar a inflação enfrentada pelas famílias durante a administração Biden-Harris, mas também reconheceu: "É melhor do que nada".

Portanto, Vance não apresentou uma reação entusiástica à redução da taxa, mas também não a condenou como Walz afirmou.

despite Walz's assertions, Project 2025 does not advocate for mandatory pregnancy registration with a federal government agency. Misconceptions about Project 2025's policies are prevalent in political discussions, leading to misleading statements like those made by Walz.

Politics often involve the interpretation and presentation of policies, which can sometimes lead to misunderstandings or misrepresentations. Therefore, it's essential to engage in thorough research and fact-checking to avoid spreading misinformation during political debates.

