Investigando a veracidade: Harris afirma incorretamente a posição de Trump sobre o emprego na indústria.

Entrevistadora Stephanie Ruhle perguntou a Harris sobre suas opiniões sobre pesquisas que sugerem que a maioria dos eleitores acredita que Trump é melhor em lidar com a economia.

Harris respondeu, "Aqui está o que eu entendo com base nos fatos. Donald Trump nos deixou com uma economia tão ruim quanto durante a Grande Depressão, especialmente considerando as taxas de emprego, como, por exemplo, as taxas de emprego." Após Ruhle mencionar o impacto negativo da pandemia de Covid-19 nas taxas de emprego, Harris continuou, "Mesmo antes da pandemia, ele perdeu empregos na indústria - segundo a maioria das estimativas, pelo menos 200,000."

Verificação de fatos: A afirmação de Harris é incorreta. Trump supervisionou um ganho de 414,000 empregos na indústria nos EUA antes do impacto da pandemia de Covid-19, em vez de uma perda de "pelo menos 200,000", como Harris afirmou. Além disso, a perda total de empregos na indústria durante o mandato de Trump foi de 178,000, não 200,000 ou mais, como Harris afirmou.

Trump e empregos na indústria

Há vários fatores que fazem os números de empregos flutuarem além de um presidente. Mesmo se você atribuir todos os ganhos e perdas de empregos ao presidente, ainda não é verdade que Trump perdeu "pelo menos 200,000" empregos na indústria antes da pandemia.

De janeiro de 2017, o início do mandato de Trump, até fevereiro de 2020, logo antes da pandemia atingir, a economia adicionou 414,000 empregos na indústria.

O emprego na indústria, como o emprego geral, despencou drasticamente após uma parte significativa da economia fechar em março e abril de 2020, perdendo 1,3 milhão de empregos em abril de 2020 sozinho. A economia então retomou rapidamente a adição de empregos na indústria, aumentando mês a mês de maio de 2020 a dezembro de 2020, antes de uma pequena queda em janeiro de 2021. No entanto, esses ganhos não foram suficientes para compensar as perdas em março e abril de 2020. Assim, o total geral para o mandato de quatro anos de Trump resultou em uma perda de 178,000 empregos.

Quando a CNN entrou em contato com a campanha de Harris para uma resposta à afirmação incorreta de Harris sobre 17 de março de 2023, um assessor da campanha se referiu a uma afirmação semelhante, mas precisa, que Harris fez em um discurso na Pensilvânia. Nesse discurso, ela afirmou: "Em toda a nossa economia, quase 200,000 empregos na indústria foram perdidos durante seu mandato - começando antes da pandemia atingir."

Essa afirmação é verdadeira. Embora as maiores perdas de empregos na indústria sob Trump tenham ocorrido durante a pandemia, as perdas de empregos começaram antes da pandemia. A economia experimentou uma perda líquida de 48,000 empregos na indústria ao longo do período de 13 meses de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, antes do mandato de Trump, tendo ganhado sob ele anteriormente.

No entanto, a campanha de Harris transformou incorretamente essa afirmação precisa em uma falsa nas redes sociais. Em uma postagem sobre o vídeo do comentário de Harris, a conta oficial da campanha @KamalaHQ refez suas palavras da seguinte forma: "Vice-Presidente Harris: Quase 200,000 empregos na indústria foram perdidos sob Trump antes da pandemia."

Essa reformulação distorceu as palavras reais de Harris - ela disse que as perdas de empregos começaram antes da pandemia, não que todas as "quase 200,000" perdas ocorreram antes da pandemia - e, mais uma vez, essa afirmação é incorreta.

Afirmação de Harris sobre a economia que Trump "nos deixou"

Não emitiremos um julgamento de verificação de fatos definitivo sobre a afirmação mais ambígua de Harris de que "Donald Trump nos deixou com a pior economia desde a Grande Depressão, quando se considera, por exemplo, as taxas de emprego."

O assessor da campanha de Harris revelou que Harris estava se referindo ao registro geral de empregos de Trump; ele foi o primeiro presidente a supervisionar uma perda líquida de empregos em quatro anos desde Herbert Hoover, que deixou o cargo durante a era da Depressão dos anos 30.

No entanto, é importante destacar que a taxa de desemprego não estava em seu ponto pior desde a Grande Depressão quando a administração Biden-Harris assumiu o cargo de Trump. Embora a taxa tenha subido para 14,8% em abril de 2020, a maior desde 1939, ela já havia diminuído para 6,4% em janeiro de 2021, o mês da posse de Biden. De fato, uma taxa de desemprego ainda mais alta ocorreu recentemente, em 2014.

Apesar da imprecisão factual em sua afirmação sobre a perda de empregos na indústria sob o presidente Trump, a senadora Kamala Harris continuou a discutir o estado da economia em contextos políticos. Por exemplo, durante um comício de campanha, ela afirmou: "Donald Trump nos deixou com uma economia em ruínas, lutando para se recuperar de suas políticas falhas."

Quanto a suas observações sobre a economia estar em seu pior estado desde a Grande Depressão, Harris esclareceu: "Eu estava me referindo ao registro geral de empregos durante o mandato de Trump, tornando-o o primeiro líder a supervisionar uma perda líquida de empregos em quatro anos desde Herbert Hoover."

Embora a taxa de desemprego na época da posse da administração Biden-Harris tenha melhorado significativamente em comparação com seu pico durante a pandemia, ainda estava mais alta do que em anos recentes, destacando os desafios econômicos contínuos que permaneceram um tópico no domínio da política.

