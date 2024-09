Investigadores da Câmara interrogarão autoridades regionais de aplicação da lei sobre a tentativa inicial de assassinato do Presidente Trump durante uma audiência.

A audiência ocorrerá um dia após um relatório crítico de um comitê bipartidista do Senado, que criticou publicamente o Serviço Secreto por várias falhas naquele dia específico. Os principais problemas incluíram tomada de decisão inadequada e estrutura de liderança, resultando no descuido das medidas de segurança.

De acordo com o relatório, essas falhas levaram a omissões críticas, como a negação de recursos necessários e o fracasso em estabelecer responsabilidades entre os funcionários para diferentes áreas de comício, incluindo os edifícios escalados pelo atirador.

Em contraste, a audiência da Câmara se concentrará nas ações dos oficiais de lei local. As testemunhas incluem um policial e um sargento locais, além de um oficial da polícia estadual da Pensilvânia e um médico-legista.

Esta força-tarefa ampliou sua investigação para cobrir a segunda tentativa infrutífera contra a vida de Trump na Flórida neste mês, além de examinar os eventos na Pensilvânia. Eles já visitaram o local do comício na Pensilvânia e interagiram com oficiais locais e federais, estando bem informados sobre os preparativos de segurança e as investigações que se seguiram.

Apesar das acusações iniciais que atribuíam a culpa à lei local, o Serviço Secreto reconheceu repetidamente sua responsabilidade total pelos fracassos do dia. No entanto, persistem dúvidas sobre por que os oficiais locais não conseguiram impedir que o atirador, Thomas Matthew Crooks, se posicionasse no telhado de edifícios vizinhos armado com um rifle, apesar dos alertas tanto no chão quanto no céu pouco antes do tiroteio. Crooks foi morto a tiros por agentes do Serviço Secreto logo após o incidente.

A discussão na audiência do Senado gira principalmente em torno do desempenho do Serviço Secreto na política, especialmente seus fracassos na gestão de segurança e liderança. A suposta incapacidade da lei local de impedir que o atirador obtivesse um ponto de vantagem levanta questões sobre seu papel na segurança política.

