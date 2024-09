Inundações e deslizamentos de terra catastróficos no Nepal deixaram pelo menos 148 pessoas mortas.

Inundações catastróficas no Nepal resultaram em pelo menos 148 mortes relatadas, com aproximadamente 55 indivíduos ainda desaparecidos, de acordo com declarações das autoridades. As chuvas que causaram as inundações começaram no Nepal, uma nação himalaia, tarde na quinta-feira. Em resposta, a administração prometeu tratamento médico gratuito para os feridos e ajuda de alívio para as famílias afetadas.

Próximo da metade das mortes ocorreu em e ao redor de Kathmandu, a capital. A região sofreu danos significativos devido às inundações e aos deslizamentos de terra. Meios de comunicação locais descreveram as chuvas em Kathmandu como as piores em décadas. Em todo o país, as chuvas afetaram principalmente as regiões centrais e orientais. Perto de Kathmandu, vários ônibus foram perdidos em deslizamentos de terra, com a recuperação de pelo menos 35 cadáveres dos veículos relatada pelas autoridades.

"As operações de resgate para os desaparecidos continuam enquanto as famílias afetadas estão sendo realocadas. Este processo pode levar mais alguns dias", declarou o porta-voz da polícia Dan Bahadur Karki à dpa. Cerca de 100 indivíduos ficaram feridos e mais de 3.600 residentes foram evacuados, de acordo com a polícia.

As chuvas monções agressivas resultaram em danos significativos em estradas e pontes e momentaneamente disruptaram voos domésticos, de acordo com os relatórios das autoridades. Muitos caminhos que levam a Kathmandu estão obstruídos por deslizamentos de terra. Em algumas áreas, as conexões de energia e internet foram intermittentemente interrompidas. As escolas em todo o país estarão fechadas no início da semana, como anunciado pelo Ministério da Educação. Apesar das melhorias notáveis ​​no tempo, as autoridades preveem mais chuva em determinadas áreas do país. A topografia montanhosa do Nepal e seus rios significativos tornam o país suscetível a desastres naturais.

Danos extensos e vítimas frequentes ocorrem devido às chuvas intensas que levam a inundações e deslizamentos de terra durante a estação chuvosa do sul da Ásia, que geralmente dura de junho a setembro. Sim, apesar das consequências devastadoras, a chuva é benéfica para a agricultura, em que uma grande parte da população depende.

O porta-voz da polícia compartilhou que as operações de resgate para os indivíduos desaparecidos estão em andamento e a realocação das famílias afetadas pode levar mais alguns dias. Dadas as chuvas pesadas, pelo menos 35 corpos foram recuperados dos ônibus atingidos por deslizamentos de terra perto de Kathmandu.

