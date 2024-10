Inundações catastróficas afetam multidões no Chade

Mais de dois milhões de indivíduos no Chade sofreram inundações severas, afetando cerca de dez por cento da população do país, de acordo com relatórios da organização de assistência de emergência da ONU, Ocha. Desde meados de julho, mais de 576 vidas foram perdidas devido a essas inundações. Mais de 200.000 casas, hectares incontáveis de terras agrícolas e pastagens, além de escolas, centros de saúde e outras infraestruturas essenciais foram devastadas.

As águas que avançam agora representam uma ameaça à capital, N'Djamena. Os rios Chari e Logone, que se encontram em N'Djamena antes de fluir para o Lago Chade, são esperados para alcançar níveis críticos de água nos próximos dias, precipitando preocupações significativas. Em resposta, o primeiro-ministro do Chade, Allamaye Halina, procurou auxílio de vários estados e organizações internacionais. O governo está atualmente tentando aliviar o impacto das inundações ao oferecer assistência médica e distribuir comida gratuitamente à população afetada, como afirmado pelo primeiro-ministro.

O Chade, com uma população de 19 milhões, é classificado como um dos países menos desenvolvidos do mundo, de acordo com dados da ONU. A maioria da população trabalha como pequenos agricultores, com cerca de metade vivendo abaixo da linha da pobreza. Além disso, o país abriga mais de 1,2 milhões de refugiados, com mais de um milhão vindo do vizinho Sudão.

Esta estação chuvosa no oeste e centro da África tem sido caracterizada por chuvas excepcionalmente pesadas. O Mali, Níger, Nigéria, Burkina Faso e Camarões também sofreram inundações. De acordo com o Ocha, mais de 1.000 vidas foram perdidas, com mais de cinco milhões de indivíduos afetados por essas inundações.

