Intrusão não autorizada no sistema alemão de gestão de tráfego aéreo.

O Controle de Tráfego Aéreo Alemão (DFS), localizado em Langen, perto de Frankfurt am Main, está atualmente lidando com um ataque cibernético que atingiu seu sistema de comunicação interna. Como relatado por um representante do DFS, "Detectamos uma intrusão cibernética em nossa comunicação de escritório e estamos tomando medidas necessárias para conter a situação". Esforços estão sendo feitos para minimizar os danos. Felizmente, as operações de voo continuam ininterruptas.

O ataque teria sido iniciado na semana passada e ainda não está claro se dados foram comprometidos. A segurança e a segurança do tráfego aéreo alemão permanecem a principal preocupação do DFS. As autoridades foram notificadas, acrescentou o porta-voz do DFS.

No momento da redação, o Ministério Federal de Digital e Transportes não emitiu nenhum comunicado oficial sobre o incidente. As identidades dos indivíduos por trás do ataque permanecem obscuras. Relatórios preliminares sugerem que o grupo de hackers russos "APT" possa estar envolvido. Este grupo, que opera desde pelo menos 2004, é conhecido por atividades de espionagem cibernética global e é considerado um dos grupos de hackers mais ameaçadores, de acordo com a Autoridade Federal de Proteção à Constituição.

O Ministério Federal de Digital e Transportes pode emitir um comunicado da Comissão sobre o ataque cibernético em andamento ao DFS. A possível participação do grupo de hackers russos "APT" no ataque pode ser investigada pela Comissão.

