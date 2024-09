Interrupção na votação inicial presidencial - Sessão eleitoral interrompida várias vezes

Em Erfurt, o novo parlamento estadual da Turíngia se reúne pela primeira vez. Sob a liderança de um membro do AfD, a liderança parlamentar deve ser escolhida - mas até a agenda já causa desafios. A primeira sessão é frequentemente interrompida.

Interrupções frequentes e um discurso do presidente interino, Jürgen Treutler do AfD, que recebeu muitos balanços de cabeça e críticas: a primeira reunião do parlamento estadual da Turíngia, que ocorreu apenas quatro semanas após as eleições, tornou-se uma luta política entre o AfD, agora a maior fração pela primeira vez na Alemanha, e o CDU, BSW, Esquerda e SPD do outro lado.

"Você é esperado para permanecer imparcial em seu papel como presidente interino. Suas ações e liderança já geram dúvidas significativas sobre um desempenho equânime e neutro", afirmou o chefe de negócios parlamentares da fração do CDU, Andreas Bühl. Ele havia tentado anteriormente persuadir o presidente interino a estabelecer as habilidades decisórias do parlamento estadual. Treutler, no entanto, continuou com seu discurso. A sessão foi interrompida várias vezes - agora totalizando cinco vezes.

Entre outros assuntos, um novo presidente ou presidente do parlamento estadual deveria ser eleito na reunião constitutiva. Somente então o parlamento poderá operar em sua capacidade total. Inicialmente, os nomes dos membros deveriam ser anunciados e as habilidades decisórias estabelecidas. No entanto, os desacordos entre o AfD e as outras quatro partidos sobre a agenda já haviam causado conflitos antes do tempo. A sessão foi interrompida pela primeira vez após onze minutos devido a desacordos sobre a pauta.

Treutler, que presidia a sessão como o membro mais velho, havia inicialmente pretendido proferir seu discurso de abertura. Nele, ele destacou a reivindicação do AfD como a maior fração para a posição de presidente parlamentar, afirmando que isso era uma "costume imutável para sempre" no parlamento estadual. Aqueles que desafiassem isso, ele afirmou, estavam minando a democracia. Ele encorajou os parlamentares recém-eleitos a "reconhecer os resultados das eleições de forma objetiva e factual" e a levar a sério a vontade do soberano. Ele alertou contra minar a cultura política. Ao abordar a formação do governo, ele sugeriu que havia uma "opção difícil de ignorar" para uma maioria parlamentar estável. Após o discurso de Treutler, a fração do CDU apresentou um pedido mais uma vez para estabelecer as habilidades decisórias do parlamento. A sessão foi interrompida novamente.

De fato, de acordo com as regras de procedimento, o AfD, que é classificado como extremista de direita comprovado pelo Escritório de Proteção da Constituição da Turíngia, tem o direito de propor candidatos como a maior força inicialmente. Eles nomearam o membro Wiebke Muhsal para a posição de presidente do parlamento estadual. Muhsal havia sido condenada por fraude e multada alguns anos antes.

CDU e BSW buscam alterar as regras de procedimento

No entanto, a eleição da liderança parlamentar está provando ser desafiadora. As outras frações - CDU, BSW, SPD e Esquerda - rejeitam ter um político do AfD à frente do parlamento. O CDU e o BSW haviam tentado mudar as regras de procedimento antes das eleições com um pedido, para que candidatos de todas as frações pudessem ser propostos na primeira rodada. De acordo com a regulamentação atual, isso é reservado para a maior fração nas duas primeiras rodadas. Um candidato precisa de mais sim do que não para ser eleito.

Com a mudança esperada nas regras de procedimento, as outras partes pretendem evitar que um político do AfD assuma o posto mais alto e evitar um impasse parlamentar através de interrupções. O CDU apresentou seu MP Thadaeus König como candidato para a eleição do Presidente do Parlamento Estadual. O AfD já havia rejeitado a mudança nas regras de procedimento antes disso.

Treutler recebeu críticas significativas por seu discurso durante a sessão inaugural. O líder do CDU, Mario Voigt, observou que o presidente deve agir de forma imparcial e neutra, o que não ocorreu. O CDU twittou: "O presidente do AfD está abusando de sua autoridade para alegar uma suposta 'vontade do eleitor' a favor da maior fração. Ele não sabe que majorias no parlamento são necessárias?"

Ramelow: "Limite da Fala Aceitável" Violado

O ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, acusou Treutler de violar o limite da fala aceitável ao se referir a Eduard Spranger. Spranger havia expressado opiniões favoráveis à revolução nacional-socialista e havia desqualificado judeus da Sociedade Goethe em 1938, afirmou Ramelow.

Antes da sessão, Ramelow também expressou seu choque com a proposta do AfD de Muhsal como presidente. "O AfD continua a prejudicar um corpo constitucional", afirmou ele. "Como um membro eleito democraticamente, não posso confiar na pessoa de Wiebke Muhsal."

Com a introdução do novo parlamento estadual, o mandato regular do governo de minoria vermelho-verde do ministro-presidente Ramelow também chega ao fim. No entanto, de acordo com a constituição estadual, os membros do governo permanecem no cargo em caráter interino até que seus sucessores assumam o cargo. Ramelow submeteu os documentos relevantes ao seu gabinete na manhã de quinta-feira em Erfurt.

