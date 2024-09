- Instalação médica inicia campanha de imunização contra a pólio em Gaza

No centro da Faixa de Gaza, uma campanha para imunizar numerosos crianças contra a doença de polio está em andamento, de acordo com registros hospitalares. Um representante do Hospital de Deir al-Balah falou à Agência de Notícias da Alemanha, mencionando que a primeira fase desta operação ocorrerá em várias instalações e instituições educacionais situadas na área central da região litorânea. Isso inclui vários acampamentos de refugiados nas proximidades.

Esta campanha de vacinação, prevista para durar cerca de uma semana e se expandir para outras áreas da Faixa de Gaza, coincide com tréguas temporárias e limitadas anunciadas pelo Exército Israelense.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), clínicas, médicos particulares e equipes móveis de vacinação pretendem inocular aproximadamente 640.000 crianças na Faixa de Gaza contra o vírus altamente infeccioso que pode causar paralisia relacionada à pólio. Normalmente, são administradas duas doses com um intervalo de quatro semanas.

O recente primeiro caso de paralisia infantil na disputada território palestino em 25 anos serve como motivação para esta campanha de vacinação, que visa evitar uma grande epidemia de pólio.

Antes do lançamento oficial da campanha, algumas crianças já haviam sido vacinadas durante uma conferência de imprensa realizada pela autoridade de saúde controlada pelo Hamas na Faixa de Gaza no sábado. A OMS considerou isso como uma reunião inaugural.

No passado, o Exército Israelense já declarou pausas prolongadas nas operações em certos setores da Faixa de Gaza, principalmente para facilitar a distribuição de mais ajuda. Inicialmente, não estava claro se o descobrimento dos corpos dos seis reféns na Faixa de Gaza pelo Exército Israelense teria impacto nas tréguas declaradas.

Antes disso, a oficina do Primeiro-Ministro israelense Benjamin Netanyahu deixou claro que as pausas planejadas no conflito não eram destinadas a ser tréguas tradicionais. Em vez disso, seriam estabelecidas zonas seguras para vacinação e um corredor humanitário através do qual as pessoas poderiam viajar com segurança para se vacinar.

