Inspeção: Walz faz afirmações infundadas sobre as posições de Trump sobre aborto e questões econômicas

Aqui está uma checagem de fatos dos dois assertivas. A equipe Harris-Walz permaneceu em silêncio sobre o assunto.

Afirmação Incorreta de Walz sobre Aborto

Durante uma entrevista no domingo na Fox News, Walz discutiu a lei de aborto do Minnesota. Em seguida, mudou o assunto para Trump, o candidato presidencial republicano. Ele afirmou: "Donald Trump está defendendo uma proibição nacional do aborto."

Fatos Diretos: A afirmação de Walz é infundada. Trump não está defendendo uma proibição nacional do aborto. Trump declarou desde a primavera que quer que as políticas de aborto sejam determinadas pelos estados individuais, não pelo governo federal para todo o país. Trump também anunciou na semana passada que vetaria qualquer proibição federal do aborto que o Congresso aprovasse.

Trump expressou nas redes sociais na semana passada: "TODO MUNDO SABE QUE EU NÃO APOIARIA UMA PROIBIÇÃO FEDERAL DO ABORTO EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, E, DE FATO, VETARIA, POIS É DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS DECIDIR COM BASE NA VONTADE DOS SEUS ELEITORES (A VONTADE DO POVO!)"

Como candidato presidencial em 2016, Trump apoiou uma proibição federal do aborto às 20 semanas de gravidez (com exceções para estupro, incesto e quando a vida da mãe estava em risco). Ele reiterou essa posição como presidente. No entanto, ele não está apoiando uma proibição federal em sua campanha atual.

Trump sugeriu em março que poderia apoiar uma proibição federal às 15 semanas. Em vez disso, ele anunciou em abril que queria deixar as políticas de aborto para os estados. Ele tem mantido essa posição desde então e tem repetido desde abril que não assinaria uma proibição federal; ele reiterou isso durante o debate presidencial do mês passado.

É justo quando Walz mentiona que Trump se recusou a comprometer durante o debate do mês passado em vetar uma proibição federal (Trump argumentou que "eu não terei que fazer isso", sugerindo que tal proibição nunca seria aprovada pelo Congresso). E, uma vez que previsões sobre o futuro não podem ser validadas, não avaliamos quando Walz afirma que Trump "implantará" uma proibição nacional. (Walz tem se referido repetidamente ao Projeto 2025, uma iniciativa de um think tank conservador, onde muitos ex-funcionários da administração Trump estiveram envolvidos, embora Trump em si não tenha. O projeto tem defendido a aplicação de uma lei antiga que proíbe o envio de medicamentos e dispositivos de aborto pelo correio, que alguns críticos alertam que poderia efetivamente proibir o aborto sem nova legislação.)

Mas Walz vai além de discutir eventos passados ou prever o futuro, fazendo uma afirmação sobre o que Trump estaria defendendo agora. E essa afirmação é incorreta.

A equipe de Walz compartilhou o clipe da afirmação incorreta em suas plataformas de mídia social no domingo, repetindo a afirmação nas legendas.

Afirmação Distorcida de Walz sobre a Economia

Walz afirmou na entrevista de domingo que os residentes de Ohio, um estado que visitou no sábado, "entendem quando (Trump) deixou o cargo, tínhamos mais pessoas desempregadas, proporcionalmente, do que durante a Grande Depressão."

Fatos Primeiro: Isso é falso. A taxa de desemprego era de 6,4% quando Trump deixou o cargo em janeiro de 2021, em queda em relação ao pico da pandemia de 14,8% em abril de 2020. Ao contrário, a taxa de desemprego ficou acima de 20% por anos durante a Grande Depressão, que durou aproximadamente de 1929 a 1939, e ficou acima de 10% por quase toda a década de 1930.

A vice-presidente Kamala Harris fez uma afirmação semelhante, mas mais restrita, incorreta durante seu debate com Trump em setembro, dizendo que "Donald Trump nos deixou com o pior desemprego desde a Grande Depressão". Mesmo com o significativo "desde" qualificador, isso não era verdade; a taxa de desemprego foi maior do que 6,4% recentemente como em 2014.

O post nas redes sociais da equipe de Walz, apresentando a afirmação incorreta sobre aborto, continua a circular, contribuindo para a conversa politizada em torno dos direitos reprodutivos. A discussão em torno das políticas de aborto continua sendo um assunto quente na política americana. O assunto tem sido um ponto de contenda há muito tempo, com defensores argumentando pelos direitos dos estados individuais e oponentes defendendo a legislação federal para proteger os direitos reprodutivos.

Leia também: