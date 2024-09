- Inprevisíveis eleições no leste: o que vem a seguir para a Coalizão de semáforos?

Berlim (dpa) – É uma catástrofe em formação. Já estava evidente que as eleições na Turíngia e na Saxônia seriam um grande revés para a coalizão do semáforo em Berlim. A pergunta era: Quão devastador seria?

A resposta, segundo as projeções iniciais às 18h, é: Catastrófico, mas poderia ter sido pior. O FDP não está mais no parlamento estadual da Turíngia, ou seja, não está representado em nenhum dos parlamentos. Os Verdes, que eram partidos governantes em ambos os estados, também não conseguiram ultrapassar a faixa de 5% na Turíngia e estão inseguros quanto a retornar ao parlamento estadual da Saxônia. Pelo menos, o SPD consegue evitar a vergonha de não estar representado em um parlamento estadual pela primeira vez na história da República Federal. No entanto, seus resultados estão na casa dos dígitos únicos em ambos os estados.

Nunca antes os partidos que compõem o governo federal tiveram um desempenho tão ruim em eleições estaduais simultaneamente. O fato de o Partido da Esquerda (BSW) na Turíngia ter pontuado mais alto do que o SPD, Verdes e FDP juntos, e de que o AfD agora está quase três vezes mais forte do que a coalizão do semáforo, diz muito. O fato de que os parceiros da coalizão conseguiram consertar as coisas pouco antes das eleições e concordar com as consequências do ataque com faca em Solingen sem controvérsia pública não ajudou muito.

Scholz está de volta ao cargo de chanceler Teflon?

O que esses resultados significam para a coalizão do semáforo? O chanceler Olaf Scholz conseguiu até agora se safar de todas as derrotas eleitorais. Quando o SPD obteve seu pior resultado em uma eleição nacional em mais de 130 anos nas eleições europeias de maio, ele passou pelo prédio Willy Brandt, tirou selfies com seus camaradas e se recusou a comentar o resultado da eleição com um simples "Não". No dia seguinte, disse apenas que agora é hora da coalizão fazer seu trabalho e "preparar para que o apoio aumente".

Isso não foi bem recebido por seus camaradas. A frustração com a comunicação do chanceler dentro do SPD é generalizada. Provavelmente, o fato de ele ainda não ter tomado nenhuma medida se deve à certeza de que isso não ajudaria o partido antes das próximas eleições se eles se desintegrassem.

A Brandemburgo é mais importante para Scholz e o SPD

É provável que isso aconteça novamente desta vez. Afinal, em três semanas haverá uma eleição que é ainda mais importante para o SPD do que a Saxônia e a Turíngia. Os social-democratas ocupam a posição de ministro-presidente na Brandemburgo desde 1990. Se a reeleição do atual Dietmar Woidke falhar, a disciplina dentro do SPD pode estar em risco.

Então, também pode se tornar desconfortável para Scholz, que havia anunciado com confiança antes das férias de verão que queria liderar seu partido nas próximas eleições federais. Todos os especulações sobre um cenário Joe Biden, no qual Scholz poderia abrir mão do mais popular ministro da Defesa Boris Pistorius (SPD), estão sendo descartadas pela liderança do partido. "Queremos e vamos concorrer com Olaf Scholz nas próximas eleições federais", repete o presidente do SPD, Lars Klingbeil, como um mantra. Recentemente, o ministro da Saúde Karl Lauterbach disse desafiadoramente à "Stern": "Olaf Scholz é o melhor chanceler federal que já tivemos".

Uma nova eleição do Bundestag continua improvável.

A discussão sobre eleições antecipadas devido ao apoio decrescente à coalizão do semáforo pode reacender nos próximos dias e semanas. O principal argumento contra tal medida é que todos os partidos do semáforo teriam que enfrentar uma queda. Atualmente, eles estão sendo pesquisados ​​em torno de 29 a 34% em todo o país, em comparação com 52% nas eleições de 2021.

Nos últimos meses, as especulações sobre novas eleições foram principalmente atribuídas ao colapso da coalizão ao FDP. No entanto, com números atuais de 4 a 5% em todo o país, os Liberais provavelmente são os que têm menos interesse em uma eleição antecipada do Bundestag. Diferente das eleições estaduais anteriores, o líder do FDP, Christian Lindner, não está culpando o mau desempenho da coalizão do semáforo pelo desastre. Em vez disso, ele destaca que o leste é simplesmente um terreno difícil para o FDP.

Enquanto o líder do Partido Verde, Omid Nouripour, recentemente se referiu à coalizão do semáforo como um "governo de transição", é quase impensável que ele ou seu partido ponha fim abrupto a essa "fase de transição". Os Verdes estão muito convictos de seu papel de porta-estandarte. Nos estados onde agora estão ocorrendo eleições, eles enfatizam que são os únicos que se distanciaram claramente do BSW, que questiona o apoio à Ucrânia. Sair da coalizão em um momento em que uma segunda presidência de Donald Trump parece possível e a Ucrânia continua a lutar? Improvável.

Entrada da União na fase quente para decidir a questão K

Na União, o domingo de eleições é visto como o início da fase final para decidir a questão K - que, segundo os líderes da CDU e CSU, Friedrich Merz e Markus Söder, deve ser decidida no final do verão - provavelmente após a eleição estadual na Brandemburgo em 22 de setembro.

Friedrich Merz é geralmente considerado o melhor candidato na União. No entanto, há temores dentro da CDU de que o ministro-presidente da Baviera possa apostar em Merz ter problemas devido a possíveis turbilhões nas próximas semanas. É um segredo aberto que Markus Söder ainda considera-se o melhor candidato a chanceler.

Discussões difíceis são esperadas no CDU, potencialmente continuando mesmo após as eleições na Brandenburg. É provável que alguns indivíduos tentem minar a "barreira" de Merz contra o AfD, ignorando diretrizes da sede do CDU em Berlim, apesar de declarações claras.

Merz pode enfrentar desafios relacionados à BSW se o CDU não puder evitar uma parceria com eles durante a formação do governo. Inicialmente, Merz era tão resistente à colaboração com a BSW quanto com o AfD. Após as eleições europeias em junho, ele rotulou Wagenknecht como "extremista de direita em alguns assuntos e de esquerda em outros". No entanto, após pressão deCampaigners no leste, Merz revisou sua posição e considerou a questão da cooperação uma questão dos estados.

O AfD comemora outra marca histórica

Embora o AfD não seja previsto para vencer em ambos os estados federais, a líder do partido, Alice Weidel, ainda aclamou isso como um "acontecimento histórico" e um "toque de morte para esta coalizão" em sua resposta inicial.

O AfD interpreta sua primeira posição como a maior partido em um estado alemão, alcançada na Turíngia, como um grande passo em direção a aumentar sua influência em nível nacional, construindo em seus sucessos locais. Atualmente, o AfD não tem opções viáveis para as eleições do Bundestag em 2025, já que outros partidos recusam-se a colaborar com eles, rotulados como uma ameaça de extrema-direita pela agência de proteção constitucional. No entanto, o partido tem seus olhos no 2029 eleições. Sua estratégia é capitalizar no descontentamento público e na aceitação do AfD até então, na esperança de alcançar uma quebra no nível federal.

BSW tenta entrar na política federal

Simultaneamente, Sahra Wagenknecht e seu recém-formado partido BSW estão buscando engajar-se na política federal. Se as negociações para uma coalizão se materializarem, o partido planeja apresentar demandas para o governo federal. A mulher de 55 anos listou o fim dos envios de armas para a Ucrânia, mais iniciativas diplomáticas proativas pelo governo federal e oposição ao deployment de mísseis dos EUA na Alemanha como pré-requisitos para a participação da BSW no governo da Turíngia.

O sucesso do AfD nas eleições estaduais está causando preocupação para a coalizão do semáforo, com a líder do partido Alice Weidel comemorando isso como um "toque de morte" para a coalizão. O AfD agora é quase três vezes mais forte do que a coalizão do semáforo na Turíngia, performando significativamente melhor do que o SPD, os Verdes e o FDP juntos.

Dado o aumento da influência do AfD na Turíngia, suas ambições de expandir sua influência em nível nacional nas eleições do Bundestag de 2025 devem ser monitoradas de perto pelos maiores partidos políticos.

Leia também: