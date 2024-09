Inicialmente relatado pela CNN: Biden prepara-se para receber líderes do Quad em Delaware, melhorando sua herança de política externa

O evento está ocorrendo à medida que o presidente ajustou sua agenda para os meses restantes no cargo, passando da campanha eleitoral para lidar com questões de política doméstica e internacional, como fortalecer alianças para a transição iminente para uma nova administração.

Biden tem enfatizado consistentemente a construção de conexões pessoais como um aspecto-chave de sua política externa, o que torna o encontro local uma conclusão apropriada para uma parceria que tem sido vital para a estratégia do presidente na região do Indo-Pacífico.

A cúpula do Quad, que contará com o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, está marcada para 21 de setembro, antes da reunião da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Funcionários de alto escalão da administração informaram isso antecipadamente à CNN.

Inicialmente, a Índia estava prevista como país anfitrião para o encontro dos líderes neste ano. No entanto, a cúpula foi transferida para os EUA, à medida que os líderes mundiais viajavam para a Assembleia Geral da ONU, com planos para a Índia servir como anfitriã em 2023.

Fontes internas confirmaram que a escolha de organizar o encontro na cidade natal do presidente, em vez de ao lado da Assembleia Geral da ONU em Nova York, foi deliberada, enfatizando o compromisso de Biden em fortalecer suas relações pessoais em seus esforços diplomáticos.

A equipe da Casa Branca vem planejando meticulosamente a cúpula nas últimas semanas, com a intenção de incluir elementos de relevância pessoal para o presidente, como locais significativos em sua vida.

A mudança do presidente da campanha eleitoral para questões de política doméstica e internacional, incluindo política, reflete sua ajuste de agenda para os meses restantes no cargo.

