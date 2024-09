- Iniciação da campanha de vacinação contra a pólio em Gaza

Na Faixa de Gaza, conturbada, uma iniciativa para vacinar crianças contra o vírus da pólio já começou. A Organização Mundial da Saúde (OMS) em Genebra e o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza confirmaram isso. Esta grande campanha de vacinação é executada por autoridades de saúde locais, UNICEF e UNRWA, de acordo com um porta-voz da OMS.

Um representante médico de um hospital em Deir al-Balah informou à Agência de Notícias da Alemanha que as primeiras vacinações ocorrerão em várias instalações e escolas na região central da faixa costeira, incluindo vários acampamentos de refugiados na área.

Campanha de vacinação deve durar uma semana

Durante esta campanha de vacinação, que deve durar cerca de uma semana e se expandir para outras partes da Faixa de Gaza, o Exército israelense planeja manter tréguas limitadas em locais e horários específicos.

Centros médicos, consultórios de médicos e equipes móveis irão administrar aproximadamente 640.000 doses da vacina contra o vírus altamente infeccioso, que pode resultar em paralisia típica da pólio, de acordo com a OMS. Normalmente, duas doses da vacina são administradas com quatro semanas de intervalo.

Após o primeiro caso de paralisia infantil na disputada região palestina em 25 anos, a campanha de vacinação visa prevenir uma grave epidemia da doença.

Pobreza e condições insalubres na Faixa de Gaza

Desde o início do conflito na Faixa de Gaza após o ataque de Hamas à região fronteiriça israelense em 7 de outubro do ano passado, muitos bebês na área isolada permaneceram não vacinados. A OMS afirmou que as más condições higiênicas na Faixa de Gaza, onde a água limpa é escassa, muitas pessoas vivem em estreita proximidade e há também muitos deslocados, podem facilitar a rápida propagação da doença.

Em uma conferência de imprensa da autoridade de saúde controlada pelo Hamas na Faixa de Gaza no sábado, algumas crianças receberam sua primeira vacinação antes do início oficial da campanha. A OMS se referiu a isso como uma cerimônia inaugural.

No passado, o Exército israelense declarou repetidamente pausas de várias horas em suas atividades em partes da Faixa de Gaza, principalmente para facilitar a entrega de mais ajuda. No início, não ficou claro se o descobrimento dos restos de seis reféns pelo Exército israelense influenciaria as tréguas anunciadas.

Benjamin Netanyahu: Sem trégua, apenas pausas

O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que as pausas programadas nas operações de combate não constituirão uma trégua tradicional. Uma trégua assim ocorreu em novembro do ano passado como parte de um acordo entre o governo israelense e o Hamas. Durante essa trégua de uma semana, cerca de 100 reféns foram libertados em troca de 240 prisioneiros palestinos.

Só zonas seguras para vacinações e um corredor humanitário, pelo qual as pessoas podem atravessar sem perigo a caminho das vacinações, serão estabelecidos, afirmou o gabinete de Netanyahu.

A pólio, também conhecida como paralisia infantil, é um vírus que já foi muito comum. O contato com ele geralmente ocorria na infância, e crianças pequenas eram especialmente suscetíveis à paralisia. O vírus altamente contagioso é geralmente transmitido através de mãos contaminadas como uma "infeção por contato" e também através de água contaminada em países com padrões higiênicos inadequados.

Apenas em cerca de um em cada 200 casos uma infecção por pólio resulta na paralisia típica da doença - e isso apenas entre os não vacinados. Atualmente, não há cura.

Graças às campanhas globais de vacinação iniciadas em 1988, a OMS estima que cerca de 20 milhões de pessoas evitaram a paralisia e 1,5 milhão morreram devido a isso. Antes da introdução das vacinas, havia milhares de casos e centenas de mortes anualmente apenas na Alemanha. No entanto, as taxas de vacinação estão preocupantemente baixas em muitos lugares hoje.

A campanha de vacinação, destinada a proteger muitas crianças na Faixa de Gaza da paralisia típica da pólio, continuará por uma semana e poderá se expandir para outras áreas. Devido à pobreza e às más condições higiênicas na Faixa de Gaza, muitos bebês permaneceram não vacinados, tornando-os vulneráveis ao vírus altamente infeccioso.

