Informações relativas ao processo eleitoral e aos resultados eleitorais na Áustria

Áustria está passando por grandes mudanças políticas: No eleições para o Conselho Nacional, o partido conservador "Partido Popular Austríaco" (ÖVP) perdeu sua maioria no parlamento. O partido de direita populista "Partido da Liberdade da Áustria" (FPÖ) assume a liderança logo após a fechamento das urnas.

As projeções iniciais indicam que o FPÖ obterá 29,1 por cento dos votos, tornando-se a nova força mais poderosa. O ÖVP é projetado para receber 26,2 por cento. Os social-democratas austríacos (SPÖ) estão em terceiro lugar com 20,3 por cento. O partido liberal NEOS é esperado para receber 8,8 por cento, à frente dos Verdes (8,6 por cento). O partido BIER e o KPOE são pouco prováveis de garantir assentos parlamentares, com 2,1 e 2,3 por cento, respectivamente.

O cenário político deve sofrer mudanças significativas: Com base nas projeções atuais, a Áustria está se inclinando para a direita. A coalizão atual de conservadores e verdes, liderada pelo Chanceler Karl Nehammer, é pouco provável que sobreviva às eleições.

A tendência para a direita na Áustria já tinha sido indicada nas pesquisas antes das eleições. O ÖVP e os Verdes só podiam contar com 56 dos 183 assentos totais. Com uma maioria de 92 assentos necessária, uma coalizão de três partidos com os social-democratas austríacos como parceiro adicional é matematicamente possível.

Além da direita, os liberais austríacos também estão vendo ganhos nas pesquisas. O partido "NEOS - A Nova Áustria" pode receber entre 9 e 11 por cento dos votos nas eleições até o final de setembro. Isso tornaria os NEOS, que representam "Liberdade, Progresso e Justiça" na Áustria, a nova quarta força política mais forte do país.

Vários partidos menores estão ampliando o espectro político: Os partidos com chances de entrar no parlamento incluem o Partido Comunista da Áustria (KPÖ) e o relativamente jovem "Bierpartei" (BPOE). Em particular, o BPOE, que começou como um partido satírico, pode ultrapassar a barreira de 4 por cento pela primeira vez desta vez.

No entanto, a "Liste Madeleine Petrovic" (LMP) tem poucas chances de ultrapassar as barreiras no sistema eleitoral austríaco. A LMP é um partido antivacina e de proteção ambiental que surgiu da insatisfação com as medidas impostas pelo estado durante a pandemia de coronavírus.

O líder do partido, Madeleine Petrovic, foi membro do Conselho Nacional pelos Verdes de 1990 a 2003. Assim como o BPOE, a LMP, fundada em 2022, está participando de uma eleição para o Conselho Nacional pela primeira vez em 29 de setembro. De acordo com as pesquisas, a "Liste" deve garantir até 1 por cento dos votos com seu líder.

Eventos atuais, como a tragédia das inundações, podem influenciar o comportamento do voto e o resultado das eleições. A distribuição exata dos assentos será determinada pela contagem na noite das eleições.

Regras conhecidas como "Sperrklauseln" são aplicadas em um processo em várias etapas. "Para a eleição para o Conselho Nacional, o território federal austríaco é dividido em nove distritos eleitorais federais, que são divididos em um total de 39 distritos eleitorais regionais", explica o Ministério do Interior em Viena.

Para serem considerados para a alocação de assentos, os partidos devem ultrapassar um certo percentual em pelo menos um dos 39 distritos eleitorais regionais na primeira etapa da contagem ou obter mais de 4 por cento dos votos nacionais totais na segunda etapa. A barreira local para o mandato básico geralmente está entre 20 e 25 por cento dos votos locais.

Todos os 183 assentos na câmara parlamentar são realocados a cada cinco anos nas eleições regulares para o Conselho Nacional. Em princípio, todos os cidadãos austríacos com 16 anos ou mais são elegíveis para votar.

A autoridade eleitoral do Ministério do Interior declarou provisionalmente que havia 6.346.029 eleitores aptos. Este número é cerca de 51.000 pessoas a menos do que na eleição anterior em 2019.

Reflexões sobre a Áustria Cinco Anos Atrás

Aproximadamente 9,2 milhões de pessoas vivem na República da Áustria. As regiões mais populosas estão no norte e no leste da república alpina. Viena, a capital, tem cerca de dois milhões de habitantes. O estado federal vizinho da Baixa Áustria tem cerca de 1,7 milhão de habitantes. A oeste, a Alta Áustria tem 1,5 milhão de habitantes, e a Estíria no sudeste tem uma população de cerca de 1,3 milhão. Os cinco estados federais austríacos restantes de Tirol, Salzburgo, Caríntia, Vorarlberg e Burgenlândia juntos têm 2,6 milhões de habitantes, o que corresponde a uma participação populacional de 28,7 por cento.

