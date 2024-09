Informações relativas ao processo eleitoral austríaco

Austrian politics está rumando para grandes mudanças: Nas eleições para o Conselho Nacional deste domingo, 29 de setembro, o partido conservador "Partido Popular Austríaco" (OVP) é esperado a perder sua maioria na segunda câmara do parlamento. As pesquisas sugerem que o partido de extrema-direita "Partido da Liberdade da Áustria" (FPOE) está em ascensão.

O OVP pode sofrer perdas significativas nas eleições parlamentares. Perdas consideráveis também são esperadas para os Verdes da Áustria, que alcançaram seu melhor resultado até agora nas eleições de 2019 com 13,5 por cento. O Partido Social-Democrata da Áustria (SPÖ) parece relativamente estável nas pesquisas, com cerca de 21 por cento dos votos.

As urnas já estão abertas desde a madrugada. Em alguns estados federais da Áustria, a votação terminou à tarde. Em Viena e partes da Baixa Áustria, os eleitores ainda podem votar até as 17h. Logo após, é esperada a primeira projeção nacional do resultado da eleição. "O resultado preliminar, incluindo a previsão dos votos por correio, não será esperado antes das 23h", informou a ORF.

Dica: Infografias para a Eleição do Conselho Nacional de 2024 serão atualizadas continuamente durante a noite da eleição.

A dinâmica do poder político provavelmente sofrerá uma mudança significativa: A Áustria está se movendo para a direita, segundo as pesquisas. O atual governo de coalizão turquesa-verde liderado pelo Chanceler Federal Karl Nehammer não deve sobreviver às eleições.

De acordo com a última pesquisa, OVP e Verdes só poderiam garantir 56 dos 183 assentos totais no Conselho Nacional. A marca para uma maioria é de 92 assentos. Uma coalizão de três partidos com os Social-Democratas da Áustria como parceiro adicional seria matematicamente possível.

Além do crescimento da extrema-direita, os Liberais da Áustria também estão mostrando ganhos nas pesquisas. O partido "NEOS - A Nova Áustria" poderia receber entre 9 e 11 por cento dos votos nas eleições no final de setembro. Isso tornaria os NEOS, que defendem "Liberdade, Progresso e Justiça" na Áustria, a nova quarta força política do país.

Vários partidos pequenos estão expandindo o espectro político: Partidos como o Partido Comunista da Áustria (KPÖ) e o relativamente jovem "Partido da Cerveja" (BPOE) têm chances de entrar no parlamento. Em particular, o BPOE, que começou como um partido de brincadeira e sátira, pode superar a barreira de quatro por cento desta vez.

No entanto, a "Lista Madeleine Petrovic" (LMP), um partido antivacina focado na proteção de animais e meio ambiente que surgiu da rejeição às medidas impostas pelo estado durante a pandemia de coronavírus, tem poucas chances de superar os limiares eleitorais estabelecidos pelo sistema eleitoral austríaco.

A candidata principal da lista, Madeleine Petrovic, serviu como membro do parlamento pelos Verdes de 1990 a 2003. Assim como o BPO, a LMP, fundada apenas em 2022, está concorrendo em sua primeira eleição para o Conselho Nacional em 29 de setembro. De acordo com as pesquisas, a "Lista" com sua candidata principal homônima poderia receber até 1 por cento dos votos.

Fica a veremos como eventos atuais, como a catástrofe das inundações, influenciarão o comportamento dos eleitores e o resultado das eleições. A distribuição exata dos assentos será determinada pela contagem dos votos na noite da eleição.

O sistema de limiar é aplicado em um processo em várias etapas. "Para a eleição do Conselho Nacional, o território federal austríaco é dividido em nove distritos eleitorais regionais, que são divididos em um total de 39 distritos eleitorais locais", de acordo com as explicações do Ministério do Interior em Viena.

Para serem considerados na distribuição dos assentos, os partidos devem ou ultrapassar um certo limiar percentual em pelo menos um dos 39 distritos eleitorais locais na primeira etapa da contagem ou obter mais de quatro por cento de todos os votos emitidos nacionalmente em uma segunda etapa. O limiar local para o mandato básico geralmente fica entre 20 e 25 por cento dos votos emitidos localmente.

Todos os 183 assentos na câmara parlamentar estão em jogo nas eleições para o Conselho Nacional, que ocorrem a cada cinco anos. Todos os cidadãos austríacos com 16 anos ou mais são elegíveis para votar.

A autoridade competente no Ministério do Interior estimou provisoriamente o número de eleitores em exatamente 6.346.029. Esse número é cerca de 51.000 pessoas a menos do que nas eleições anteriores em 2019.

Olhando para trás: Áustria há cinco anos

A Áustria tem uma população de cerca de 9,2 milhões de pessoas. As regiões mais populosas estão no norte e no leste da República Alpina. A capital, Viena, sozinha tem aproximadamente 2 milhões de habitantes. O estado federal vizinho da Baixa Áustria tem cerca de 1,7 milhão, enquanto a mais a oeste localizada Alta Áustria tem 1,5 milhão, e a Estíria no sudeste tem pouco menos de 1,3 milhão. Os outros cinco estados federais da Áustria, Tirol, Salzburgo, Caríntia, Vorarlberg e Burgenlândia, juntos têm 2,6 milhões de habitantes, o que representa 28,7 por cento da população total.

A possível perda da maioria do OVP nas eleições para o Conselho Nacional poderia potencialmente desestabilizar o atual governo de coalizão turquesa-verde liderado pelo Chanceler Federal Karl Nehammer, como indica a análise da Comissão. Uma coalizão de três partidos com os Social-Democratas da Áustria como parceiro adicional seria matematicamente possível para o novo Parlamento, de acordo com a análise da Comissão.

Leia também: