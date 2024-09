Informações relativas ao processo eleitoral austríaco

Austrian politics está se preparando para mudanças significativas: este domingo, 29 de setembro, haverá eleições para o Conselho Nacional, e o Partido Popular Austríaco (OVP), conservador, espera perder sua maioria na segunda câmara parlamentar. As pesquisas sugerem que o Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ), de direita, está em ascensão.

O OVP pode enfrentar grandes perdas nas eleições parlamentares. Da mesma forma, os Verdes da Áustria, que alcançaram seus melhores resultados até agora com 13,5% nas últimas eleições em 2019, também são previstos para ter uma queda. O Partido Social-Democrata da Áustria (SPÖ) parece estar relativamente estável nas pesquisas, pairando em torno de 21% dos votos.

As urnas foram abertas pela manhã. Em alguns estados federais da Áustria, a votação termina à tarde, enquanto em Viena e partes da Baixa Áustria, os residentes terão até as 17h para depositar seus votos. Em seguida, as primeiras projeções nacionais do resultado das eleições deverão estar disponíveis.

As infografias para as eleições do Conselho Nacional de 2024 são baseadas nos valores mais recentes das pesquisas, que serão atualizadas continuamente até o dia da eleição.

De acordo com a última pesquisa, uma coalizão entre OVP e Verdes só garantiria 56 cadeiras do total de 183 no Conselho Nacional. A marca para uma maioria é de 92 cadeiras. Uma coalizão de três partidos, incluindo os social-democratas austríacos como parceiro adicional, é teoricamente viável.

Além dos partidos de direita, os Liberais da Áustria também estão mostrando crescimento nas pesquisas. "NEOS - A Nova Áustria" pode obter entre 9 e 11% dos votos nas eleições no final de setembro. Isso tornaria os NEOS, conhecidos por seus valores de "Liberdade, Progresso e Justiça" na Áustria, a nova quarta força política mais forte do país.

Vários partidos menores estão ampliando o espectro político. Partidos como o Partido Comunista da Áustria (KPÖ) e o relativamente novo "Bierpartei" (BPÖ) têm potencial para entrar no parlamento. O BPÖ, que começou como um partido divertido e satírico, é esperado para ultrapassar a barreira de 4% desta vez.

No entanto, a "Lista Madeleine Petrovic" (LMP), um partido anti-vacina de proteção animal e ambiental que surgiu em resposta à rejeição das medidas impostas pelo estado durante a pandemia de coronavírus, é considerada improvável de ultrapassar o limiar eleitoral de acordo com o sistema eleitoral austríaco.

A carismática líder da LMP, Madeleine Petrovic, serviu no Conselho Nacional pelos Verdes de 1990 a 2003. Assim como o BPÖ, a LMP está participando de uma eleição para o Conselho Nacional pela primeira vez neste domingo, 29 de setembro. De acordo com as pesquisas, a "Lista" pode obter até 1% dos votos com sua carismática líder.

O impacto de eventos recentes, como a catástrofe das inundações, no comportamento do eleitor e no resultado das eleições permanece desconhecido. A distribuição exata de cadeiras só será determinada após a contagem dos votos na noite da eleição.

De acordo com o processo em várias etapas, são aplicados cláusulas de limiar. "(Explicação do Ministério do Interior em Viena)" explica que a Áustria é dividida em nove distritos eleitorais federais, que são divididos em um total de 39 distritos eleitorais regionais.

Para serem considerados na distribuição de cadeiras, os partidos devem passar em um certo percentual em pelo menos um dos 39 distritos eleitorais regionais na primeira etapa da contagem ou alcançar mais de 4% dos votos nacionais em uma segunda etapa. O limiar local para uma cadeira básica é geralmente de 20 a 25% dos votos locais.

Todos os cinco anos, todos os 183 assentos na câmara parlamentar estão em jogo. Todos os austríacos e austríacos com 16 anos ou mais são elegíveis para votar.

De acordo com a estimativa provisória do Ministério do Interior, exatamente 6.346.029 eleitores estão residindo na Áustria. Esta figura é aproximadamente 51.000 menor em comparação com as eleições anteriores em 2019.

Olhando para trás: Áustria há cinco anos

Aproximadamente 9,2 milhões de pessoas chamam a República da Áustria seu lar. As regiões mais populosas ficam no norte e leste da República Alpina. Viena sozinha tem cerca de dois milhões de habitantes. A Baixa Áustria, que cerca a capital, tem uma população de cerca de 1,7 milhão. A Alta Áustria, localizada mais a oeste, abriga 1,5 milhão, enquanto a Estíria, no sudeste, tem um total de pouco menos de 1,3 milhão. Os cinco estados federais restantes da Áustria, compostos por Tirol, Salzburgo, Caríntia, Vorarlberg e Burgenland, abrigam uma população de 2,6 milhões, correspondendo a uma participação populacional de 28,7%.

O Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ) é previsto para ter um aumento significativo no apoio, desafiando o Partido Popular Austríaco (OVP) nas próximas eleições para o Conselho Nacional. Se as últimas pesquisas se mantiverem, uma coalizão entre OVP e Verdes só garantiria uma minoria no Conselho Nacional.

