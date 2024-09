Receba 5 Coisas Direto na sua Caixa de Entrada

1. Oriente Médio

Israel lançou uma rodada pesada de ataques aéreos em todo o Líbano na segunda-feira, resultando na morte de aproximadamente 500 pessoas e ferindo outras 1.600. A contagem de mortos em 24 horas marcou a hora mais mortal no Líbano desde 2006. O conflito em andamento entre Israel e Hezbollah data de décadas. No entanto, os ataques transfronteiriços entre os dois aumentaram desde o início da guerra na Faixa de Gaza. Os ataques intensificados de Israel ao Hezbollah reacenderam as preocupações com um conflito mais amplo no Oriente Médio. O Hezbollah jurou continuar a atacar sites israelenses enquanto o conflito na Faixa de Gaza continuar, e Israel não descartou uma possível invasão terrestre. O Irã também emitiu um aviso sobre consequências severas após a última onda de ataques.

2. Temporada de Furacões

Uma ameaça tropical significativa paira sobre a costa do Golfo com apenas alguns dias restantes até que o impacto de surto de tempestade e ventos de furacão atinja partes do sudeste dos EUA. O sistema é previsto para se desenvolver rapidamente em Hurricane Helene até sexta-feira, antes de atingir a terra em Florida, de acordo com o Centro Nacional de Furacões. O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência para pelo menos 41 dos 67 condados do estado. Helene seria o quarto furacão a atingir a terra nos EUA este ano e o quinto a atingir a Flórida desde 2022. Enquanto isso, a tempestade tropical John atingiu a costa sul do México na segunda-feira, trazendo "chuvas catastróficas". Milhares evacuaram o estado de Oaxaca, e muitos negócios em áreas turísticas fecharam temporariamente.

3. Imigração

A equipe de campanha de Kamala Harris está considerando uma visita à fronteira entre os EUA e o México durante a viagem de Harris ao Arizona na sexta-feira. O objetivo é reduzir a lacuna com o ex-presidente Donald Trump na questão da imigração. A visita proposta ocorre num momento em que as travessias fronteiriças estão em um nível recorde desde 2020. A visita também segue novas pesquisas que mostram Trump na liderança no estado de batalha. Oficiais dos EUA comemoraram as travessias fronteiriças em queda, atribuindo-as às recentes ações executivas que limitam o acesso ao asilo na fronteira sul dos EUA, enquanto Trump criticou a gestão da segurança fronteiriça da administração Biden.

4. Greve da Boeing

A Boeing aumentou sua oferta à International Association of Machinists union em uma tentativa de por fim à greve de 33.000 membros da sindicato que já dura duas semanas. A nova proposta inclui um aumento de 30% ao longo de um contrato de quatro anos, incluindo um aumento imediato de 12%, em comparação com o aumento de 25% na remuneração geral e um aumento imediato de 11% que os membros do sindicato rejeitaram em 12 de setembro. O sindicato está atualmente revisando a nova oferta, enquanto alguns funcionários em greve são relutantes em aceitá-la até que suas demandas sejam atendidas.

5. Segurança Escolar

A reabertura gradual da Apalachee High School, local do tiroteio escolar mais mortal deste ano, está prevista para começar hoje. Certas áreas do campus em Winder, Geórgia, permanecerão fechadas pelo resto do ano letivo após a morte de dois alunos e dois professores no ataque de 4 de setembro. Novas medidas de segurança foram implementadas, mas pais, alunos e membros da comunidade preocupados lançaram uma petição exigindo medidas adicionais de segurança, como políticas de bolsa transparente e detectores de metal, antes que alunos e professores retornem. Em certos outros estados, legisladores aprovaram ou incentivaram a instalação de sistemas de alarme silencioso nas escolas, permitindo que a equipe relate emergências com poucos cliques em seus smartphones.

BROWSE DE MANHÃ

Edifícios que poderiam ter redefinido skylines, mas nunca foram construídos

Um livro intitulado "The Atlas of Never-Built Architecture" explora alguns dos projetos de construção mais espetaculares que foram arquivados ou esquecidos.

Fotos vencedoras do concurso Fotógrafo de Aves do Ano de 2024

Com suas habilidades fotográficas incomparáveis, esses fotógrafos foram premiados com os principais prêmios por suas raridades e comportamentos de aves engraçados.

Um jogo da Friends está a caminho

Um novo programa de televisão procura pelo Maior Fã de Friends está chegando ao Max em homenagem ao 30º aniversário da querida sitcom da NBC. (Max, como a CNN, é de propriedade da Warner Bros. Discovery.)

Miley Cyrus e Dolly Parton são parentes distantes

Dolly Parton descobriu que sua relação próxima com a afilhada Miley Cyrus é ainda mais profunda do que ela pensava originalmente.

EUA devolvem antiguidades à Índia

Os EUA estão devolvendo 297 relíquias roubadas ou contrabandeadas da Índia, muitas das quais são centenárias.

— Um representante legal de Reggie Bush, declarando na segunda-feira que o ex-corrredor titular da Universidade do Sul da Califórnia e vencedor do Troféu Heisman de 2005 está iniciando ações legais contra a escola, a Conferência Pac-12 e a NCAA devido ao uso não autorizado de seu nome, imagem e personalidade sem compensação monetária.

E PARA O ÚLTIMO PEDAÇO...

Aterrissagem segura do astronauta da NASA e de dois exploradores espaciais russos Uma cápsula Soyuz transportando um astronauta da NASA e dois astronautas russos pousou na Terra na segunda-feira após sua separação da Estação Espacial Internacional. Assista ao vídeo do pouso aqui.

