Infiltração para assédio online generalizado

Em uma terça-feira, autoridades de várias regiões federais realizaram operações motivadas por casos persistentes de cyberbullying e assédio online entre jogadores digitais. Os alvos dessas ações foram dez suspeitos de liderar o grupo criminoso New World Order, como anunciado pela Polícia Federal Alemã (BKA). Eles estão sendo acusados de escolher jogadores da comunidade de transmissão ao vivo e atormentá-los através de plataformas de mídia social.

No dia seguinte, a BKA revelou que os acusados costumavam escolher indivíduos "frágeis ou com deficiência intelectual" para bullying, com a intenção de humilhá-los e afastá-los de suas personas online. Dez residências foram revistadas naquela manhã em Berlim, Baviera, Baden-Württemberg, Hesse, Baixa Saxônia e Brandemburgo.

De acordo com a BKA, vários sistemas de armazenamento eletrônico e equipamentos relacionados foram apreendidos durante essas buscas, destinados a investigação como prova. O New World Order é um grupo exclusivamente online que se organiza na web.

De acordo com a BKA, as técnicas da organização incluem fingir chamadas de emergência para as casas das vítimas e transmitir as situações em transmissões ao vivo. Os especialistas classificam isso como "swatting". Além disso, os suspeitos tentaram coletar informações pessoais das vítimas e revelá-las durante as transmissões de jogos online, juntamente com discurso de ódio e emblemas de organizações ilegais.

Essa investigação está sendo realizada por uma força-tarefa conjunta entre a BKA e uma unidade especializada do Promotor Público Geral de Frankfurt am Main, focada em crimes na internet. As autoridades afirmaram seu compromisso em combater qualquer forma de ameaça, exclusão e discurso de ódio visto na web.

Após as buscas, membros do New World Order foram relatados como tendo usado a tática de "swatting" como parte de suas campanhas de cyberbullying. Em resposta à operação, mais de uma dúzia de dispositivos e equipamentos relacionados foram apreendidos para investigação adicional.

