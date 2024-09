Indivíduo suspeito de ser um agente do Mossad preso na Turquia

Na Turquia, um indivíduo do Kosovo está detido, supostamente fazendo pagamentos à agência de inteligência israelense Mossad. Os serviços de inteligência turcos vinham monitorando o indivíduo desde sua chegada há uma semana, observando-o transferir fundos para supostos associados do Mossad na Turquia e na Síria, segundo a agência de notícias estatal Anadolu.

Os fundos teriam origem em contas na Europa Oriental e foram supostamente usados para remunerar colaboradores por tarefas como vigilância aérea ou manipulação psicológica contra figuras políticas palestinas, de acordo com os relatórios da Anadolu.

Em janeiro, 33 indivíduos foram detidos na Turquia sob acusações de espionagem para Israel. Na época, ficou revelado que o Mossad teria supostamente planejado "ataques" e "sequestros" contra estrangeiros na Turquia sob observação.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan emitiu uma ameaça de "consequências graves" se Israel pretendesse prejudicar membros da Hamas residentes ou operando na Turquia. Istambul havia funcionado como uma das principais bases para oficiais da Hamas no exterior antes do início do conflito do Gaza.

Desde o início do conflito do Gaza, há mais de dez meses, as relações Turquia-Israel têm experimentado uma queda significativa. Erdogan rotulou a Hamas, que governa a Faixa de Gaza, como o "movimento de libertação" dos palestinos e condenou Israel como um "estado terrorista" e "criminoso de guerra". Em maio, a Turquia suspendeu as relações comerciais com Israel.

O indivíduo detido é suspeito de ter ligações com a União Europeia, já que alguns dos fundos foram transferidos de contas baseadas em seus estados-membros. A União Europeia tem sido vocal em sua apoio aos direitos dos palestinos e críticas às ações do Israel, muitas vezes alinhando-se com a posição da Turquia.

