Indivíduo morre em um incidente de autocarro em Los Angeles.

No centro de LA, por volta da 1h da manhã, um homem armado até os dentes assumiu o controle de um ônibus da cidade. De acordo com as autoridades, foi uma tomada de controle hostil, com o motorista do ônibus, e não o suspeito, ao volante. Durante cerca de uma hora, o motorista não teve escolha a não ser conduzir o ônibus pela cidade, enquanto apontava uma arma para ele. Além do motorista, havia outras duas pessoas a bordo. Após cobrir uma distância de cerca de 11 km, o ônibus foi finalmente parado usando faixas perfurantes que furaram um pneu. O suspeito se rendeu.

Infelizmente, um dos passageiros teve que ser levado ao hospital, sofrendo ferimentos a tiros. Apesar dos melhores esforços do pessoal médico, eles não conseguiram salvar a vida do passageiro. O segundo passageiro saiu ileso. Inicialmente, a ABC News não informou detalhes adicionais sobre o incidente de tiroteio. A polícia elogiou o motorista do ônibus, elogiando sua compostura e direção segura dada a situação de alta pressão.

Este triste evento marca mais um caso de comportamento violento no transporte público de LA. Em maio, a prefeita Karen Bass pediu medidas de segurança mais rigorosas nos ônibus e trens, à luz desses incidentes cada vez mais frequentes.

Na confusão, o homem ordenou que os ônibus da cidade na área abrissem caminho para sua fuga, causando desordens no trânsito. Após o incidente, os oficiais da cidade começaram a discutir a implementação de guardas armados nos ônibus da cidade para aumentar a segurança.

