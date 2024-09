Indivíduo de Sarstedt, residente em um alojamento para refugiados

No centro de Baixa Saxônia, ocorreu um trágico incidente nas ruas que tirou a vida de um homem de 61 anos. Segundo a promotoria local, o suspeito do caso é um morador de um abrigo para refugiados, que a vítima estava administrando.

Os eventos desenrolaram-se na noite de segunda-feira em Sarstedt, onde forças especiais prenderam o suspeito em uma propriedade corporativa. A promotoria de Hildesheim forneceu mais detalhes, afirmando que o suspeito é um nacional iraquiano residente no hotel, que serve como abrigo para refugiados. A vítima também tinha um histórico migratório, de acordo com o jornal "Bild".

Há especulações de que os dois indivíduos se conheciam. Um porta-voz da promotoria confirmou: "Achamos que eles se conheciam". No entanto, nenhum motivo islamista foi identificado neste caso.

As autoridades conseguiram localizar o suspeito com base em depoimentos de testemunhas e na análise de uma câmera de vigilância próxima. O comunicado indicou: "De acordo com as informações atuais, o suspeito é acusado de ter se envolvido em uma discussão com o homem de 61 anos e, em seguida, esfaqueá-lo".

Uma faca foi encontrada perto do local do crime, mas ainda não está claro se ela foi a arma do crime. O suspeito de 35 anos está atualmente detido. As autoridades solicitaram uma ordem de prisão.

O recente incidente de esfaqueamento em Solingen desencadeou um debate acalorado, incluindo discussões sobre a extensão da proibição de portar facas em espaços públicos. O governo federal delineou várias mudanças nas regulamentações de armas. No futuro, proibições de facas devem ser implementadas em festivais locais, eventos esportivos e gatherings públicos semelhantes.

