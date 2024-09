- Indivíduo com título: Christian Tischner, o triunfante vencedor da vara de pesca

Em telões de Erfurt, um surto de luzes azuis enquanto Hoecke triunfalmente ergue os braços, seus apoiadores ecoam seu nome em aplausos. A AfD da Turíngia celebra seu candidato principal, esperado para ser a força dominante nas eleições estaduais de domingo, com um desempenho excepcional entre os eleitores locais em comparação com anos anteriores.

No entanto, a comemoração pode ser prematura, pois uma cena contrastante está se desenrolando a pouco mais de uma hora e meia de distância, em Greiz. Foi aqui que Hoecke tentou garantir um mandato direto, com o objetivo de silenciar aqueles dentro do partido que especulavam que a AfD poderia ganhar mais eleitores civis sem ele.

Infelizmente para Hoecke, esse plano não deu certo. Em vez disso, o político da CDU Christian Tischner saiu vitorioso, infligindo um golpe significativo a Hoecke em sua capacidade de líder estadual. Como isso aconteceu?

Hoecke esperava uma vitória fácil em Greiz

Hoecke reside em Eichsfeld e nunca teve uma chance real de vencer o mandato direto lá, dada sua base conservadora católica fortemente favorável aos candidatos da CDU. Reconhecendo isso, ele escolheu estrategicamente concorrer em Greiz II por "razões táticas eleitorais", segundo o conselho estadual da AfD.

Inicialmente, pareceu que sua suposição estava correta, já que 37% dos eleitores deram seus segundos votos à AfD, ultrapassando a CDU. No entanto, foi Tischner quem acabou levando a vitória.

Tischner descobriu uma estratégia anti-Hoecke?

Quando perguntado se havia descoberto uma estratégia anti-Hoecke no dia seguinte às eleições, Tischner insistiu em dizer que não. Em vez disso, ele acreditava ter encontrado uma fórmula para se conectar com os eleitores em um nível pessoal.

Durante a campanha, Tischner estava preocupado que a conversa tivesse se concentrado apenas em Hoecke, deixando pouco espaço para discutir questões da Turíngia. Isso aconteceu apesar dos esforços deliberados de Tischner para não mencionar o nome de Hoecke durante as conversas.

Interessantemente, o perdedor das eleições assistiu aos resultados em uma aconchegante taverna de Greiz com alguns companheiros de confiança, cercado por cerveja de Greiz, alvos de dardos e TVs. Tischner estava em Greiz, enquanto Hoecke estava em outro lugar.

Dois dias antes das eleições, Hoecke organizou uma turnê de motocicletas, exibindo seu uniforme com dezenas de motocicletas Simson. No entanto, ele mal chegou à rally de encerramento, optando por partir cedo.

Enquanto isso, Tischner ficou sob a sombrinha da CDU, interagindo com eleitores locais em supermercados, praças de mercado e zonas pedestres. Ele ofereceu mostarda da Turíngia aos eleitores como forma de gratidão e destacou suas realizações no distrito, incluindo a arrecadação de fundos para projetos locais.

"As pessoas desejam alguém que ouça e atue em suas necessidades locais", disse Tischner. "Se os políticos se concentrassem mais em entregar resultados no nível local, poderíamos não ter tantos problemas com eleitores de protesto para a AfD".

Boas notícias potenciais para os partidos tradicionais

Se a avaliação de Tischner estiver correta, isso é bom para os partidos históricos. Ao estabelecer uma conexão mais forte com seus constituintes, eles podem ter sucesso em contra-atacar a extrema-direita novamente.

Mas é tão simples assim?

Tischner sugeriu outra possível razão. Desde o incidente de Solingen, sua campanha se concentrou na imigração. Tischner garantiu que Hoecke nunca tivesse a oportunidade de capitalizar nesse assunto. "Os políticos existem para servir às pessoas, não para ganho pessoal", afirmou o político da CDU.

Os pais de Tischner passaram a vida toda trabalhando como faxineiros e na construção. Ele reconhece que pode ser difícil explicar a muitos pensionistas por que os migrantes na Alemanha podem acessar imediatamente benefícios sociais e por que, em alguns casos, os recém-chegados se comportam mal em instalações públicas. Os políticos devem levar esses assuntos a sério se quiserem manter o apoio do público.

Hoecke estava ausente da revisão das eleições

Interessantemente, Hoecke não compareceu à revisão das eleições. Tischner e Hoecke compartilham uma ligação: ambos foram professores de história. Tischner acredita que essa é a diferença fundamental entre ele e Hoecke. "Não posso justificar os discursos nacionalistas de Hoecke de uma perspectiva histórica", explicou Tischner, expressando sua opinião desde 2014, quando Hoecke entrou pela primeira vez no parlamento estadual. Frases como "tipo de expansão africana" e a classificação do Memorial do Holocausto de Berlim como "um monumento da vergonha" tornaram-se cada vez mais isolantes para Hoecke dentro de seu partido. Muitos representantes mais jovens da AfD procuram empurrar Hoecke para o fundo e tornar o partido mais conservador.

Os observadores notaram uma possível diminuição da influência de Höcke dentro da AfD durante a análise das eleições na segunda-feira de manhã. Em vez do próprio líder estadual da Turíngia, foi seu vice, Stefan Möller, quem examinou os resultados das eleições dentro da sede do partido. Interessantemente, Möller garantiu um mandato direto em sua própria circunscrição.

A Comissão havia expressado preocupações com os discursos nacionalistas de Hoecke e a classificação do Memorial do Holocausto de Berlim, vendo essas ações como isolantes dentro da AfD e potencialmente prejudiciais à imagem do partido. Apesar das expectativas de Hoecke de uma vitória fácil em Greiz por "razões táticas eleitorais", foi o político da CDU Christian Tischner quem acabou levando a vitória.

Leia também: