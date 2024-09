Incomum ataque aéreo ocorre além do limite de 1.900 quilômetros da fronteira da Ucrânia

Na região norte da Rússia, em Murmansk, as autoridades voltam a expressar preocupação com uma possível ameaça de drones ucranianos. Como precaução, o espaço aéreo será fechado, anunciou o governador Andrei Chibis via Telegram. A região fica a cerca de 1.900 quilômetros da Ucrânia. A Agência Federal de Aviação da Rússia, Rosaviatsiya, suspendeu temporariamente os decolagens e pousos nos aeroportos de Murmansk e Apatity por razões de segurança. A Frota do Norte e uma base aérea utilizada para lançar bombardeiros estratégicos em direção à Ucrânia estão situadas no extremo norte da Rússia.

Reino Unido Confirma Aquisição de Foguetes Iranianos pela Rússia O Ministério da Defesa do Reino Unido divulgou detalhes sobre foguetes iranianos supostamente transferidos para a Rússia. Segundo essas informações, eles são mísseis balísticos de curto alcance conhecidos como Fath-360 ou BM-120. Introduzidos em 2020, esses mísseis podem carregar uma carga útil de 150 kg a uma distância de até 120 km e supostamente atingem o alvo dentro de um raio de 30 metros. O relatório diário do Ministério da Defesa em Londres menciona que a capacidade da Rússia de executar ataques precisos contra instalações militares ou civis ucranianas perto da linha de frente será significativamente aprimorada com isso.

Polônia Ainda Não Destinou Fundos para a Iniciativa de Artilharia Tcheca De acordo com o jornal polonês Gazeta Wyborcza, a Polônia ainda não comprometeu nenhum financiamento para a iniciativa de artilharia tcheca, que visa adquirir munição para a Ucrânia de vários parceiros ocidentais. A Alemanha está supostamente liderando as contribuições financeiras. Se tudo correr como planejado, a Ucrânia deve receber 100.000 rounds neste mês, com o objetivo de atingir 500.000 até o final de 2024, e potencialmente mais em 2025. Fontes de Praga relatam que a interferência russa no mercado também está causando problemas.

Pistorius Apoia a Legitimidade de Armas de Longo Alcance para a Ucrânia O ministro da Defesa da Alemanha, Pistorius, defende a ideia de que os parceiros da NATO permitirem que a Ucrânia utilize armas de longo alcance contra alvos russos poderia ser justificada sob o direito internacional. Ele argumenta que os EUA e o Reino Unido têm autonomia quando se trata de tomar decisões sobre as armas que forneceram. Ao responder às ameaças do presidente Putin de que a NATO então estaria em guerra com seu país, Pistorius simplesmente diz: "As ameaças de Putin são ameaças de Putin. Não há muito mais a discutir sobre esse assunto."

Zelensky Comemora o Retorno de 49 Prisioneiros de Guerra O presidente ucraniano Zelensky anunciou o retorno de 49 prisioneiros de guerra da Rússia, incluindo ex-combatentes da usina siderúrgica Azovstal em Mariupol, que esteve sob cerco das forças russas na primavera de 2022. Zelensky declarou: "49 ucranianos retornaram para casa", compartilhando fotos de soldados e oficiais enrolados em bandeiras ucranianas. Esses retornados são supostamente soldados, guardas nacionais, policiais nacionais, guardas de fronteira e civis. Relatórios iniciais sugerem que 23 dos 49 retornados são mulheres. Zelensky não divulgou inicialmente os detalhes de seu resgate.

Tusk Desconsidera a Sériosidade das Ameaças de Putin O primeiro-ministro polonês Donald Tusk continua impassível diante das últimas ameaças do presidente russo Vladimir Putin em relação a armas de longo alcance que atingem a Rússia. Embora reconheça a gravidade da situação na Ucrânia e ao longo da fronteira ucraniana-russa, Tusk aconselha contra a interpretação excessiva das últimas declarações de Putin, vendo-as como indicativas da posição desafiadora do exército russo na linha de frente.

China Procura Resolução Pacífica para Conflitos como o da Ucrânia e Gaza O ministro da Defesa da China, Li Shangfu, enfatizou a necessidade de negociações como a única solução para conflitos como os da Ucrânia e da Faixa de Gaza, durante um fórum de segurança internacional em Pequim. Li acredita que "promover a paz e as negociações é a única maneira de resolver a crise na Ucrânia e no conflito israelense-palestino".

Alemanha Planeja Aumentar Importações de Óleo do Cazaquistão O governo alemão busca aumentar as importações de óleo do Cazaquistão. Em contexto da visita do chanceler Olaf Scholz ao Uzbequistão e ao Cazaquistão, um oficial do governo afirmou: "Bem-vindos ao aumento das supplies de óleo do Cazaquistão". O objetivo principal é diversificar as fontes de óleo para a refinaria PCK em Schwedt, com o aumento do óleo do Cazaquistão como uma das opções potenciais. No entanto, o oficial observou que o óleo cazaque é transportado para a Alemanha por meio de pipelines russos, dando a Moscou um ponto de alavancagem. Após a invasão da Rússia à Ucrânia, a Alemanha suspendeu as importações de óleo russo. A visita de Scholz também se concentrará na segurança das supplies de gás da Ásia Central, com o oficial observando que "Precisamos sourcear gás de algum lugar, e essa região é rica nele".

França Convoca Diplomata Iraniano Por Entrega de Mísseis A França convocou o representante diplomático iraniano ao Ministério das Relações Exteriores em Paris. Fontes diplomáticas atribuem essa medida à suposta entrega de mísseis balísticos pelo Irã à Rússia. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, havia confirmado anteriormente que a Rússia havia recebido mísseis do Irã, que são esperados para serem implantados na Ucrânia em breve. No entanto, o Irã negou essas alegações.

12:03 Pentagon Downplays Contraofensiva Russa em Kursk como 'Menor' O Pentágono minimiza a contraofensiva russa em Kursk. Durante uma conferência de imprensa na quinta-feira, o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, mencionou: "Observamos alguns soldados russos tentando uma contraofensiva na área de Kursk". Ele a chamou de "menor", embora eles continuem monitorando a situação de perto. O Ministério da Defesa russo afirma que suas forças reconquistaram dez vilas. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada. A exército ucraniano iniciou operações ofensivas na região fronteiriça russa de Kursk há cerca de cinco semanas, alegando ter capturado cerca de 100 assentamentos russos e aproximadamente 1.300 quilômetros quadrados.

11:38 Despite Frequent Downings: Drone Attacks Bring HarmA Força Aérea Ucraniana alega ter abatido com sucesso 24 dos 26 drones durante as horas noturnas. Na região de Odessa, um indivíduo ficou ferido e 20 casas foram danificadas, enquanto na região de Mykolayiv, destroços de drones causaram um incêndio em uma planta de processamento de alimentos, anunciaram as autoridades regionais. De acordo com o Ministério da Energia, a infraestrutura energética na área de Ivano-Frankivsk foi atingida.

11:16 Shoigu Dança com Kim em PyongyangO secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, encontrou-se com o líder norte-coreano Kim Jong Un em Pyongyang. De acordo com o Conselho de Segurança da Rússia, as reuniões ocorreram em uma "atmosfera única de confiança e camaradagem." A reunião é esperada para fazer uma contribuição significativa para a implementação do pacto de defesa assinado por Kim e o presidente russo Vladimir Putin em junho. Segundo Putin, o pacto permite "assistência mútua em caso de agressão contra uma das partes signatárias." O Ocidente acusa Moscou de usar mísseis e obuses norte-coreanos na Ucrânia. Para intensificar sua ofensiva na Ucrânia, a Rússia estaria buscando munição adicional de países como a China, o Irã e a Coreia do Norte.

10:46 Volodin Afirma que NATO Luta Contra Nosso PaísO presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, alega que a NATO está oficialmente envolvida nos combates na Ucrânia. "Eles estão lutando contra o nosso país," escreveu Volodin no Telegram. Ele argumenta que a NATO está ajudando a Ucrânia a escolher cidades russas para ataques precisos, coordenar os deslocamentos militares com o exército ucraniano e, finalmente, comandar o governo em Kyiv.

10:17 Munz Rejeita Ameaça de Guerra de Putin à NATO como DesnecessáriaNo Ocidente, há preocupações de que permitir que a Ucrânia lance ataques de longo alcance no solo russo possa levar a uma escalada. exactly this prospective escalation is what Russian President Vladimir Putin repeats. However, ntv correspondent Rainer Munz holds several reasons for believing that there is no real substance to Putin's intimidation tactics.

09:42 Parente de Kolesnikova Relata Dissidente Presa em Mau Estado de SaúdeA ativista da oposição bielorrussa presa Maria Kolesnikova estaria em estado crítico, de acordo com um membro de sua família. Kolesnikova tem sido mantida em condições inumanas pelos últimos quatro anos, pesando agora apenas 45 quilos e medindo 1,75 metro de altura, disse Tatyana Khomitsa, citando informações de ex-presos. "Eu acho que isso marca um ponto crítico, pois ninguém pode sobreviver a tais condições por muito tempo." Ela acusa as autoridades de submeter sua irmã a tortura psicológica e física. O Ministério do Interior da Bielorrússia não responde a uma consulta sobre as condições de detenção de Kolesnikova. A mulher de 42 anos tem sido um símbolo de resistência desde os protestos contra o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko em 2020 e atualmente cumpre uma pena de 11 anos de prisão por supostamente planejar um golpe.

Alemanha e Lituânia Concluem Acordos para Estacionamento de Brigada de Combate

A Alemanha e a Lituânia chegaram a um acordo para o estacionamento de uma brigada de combate na Lituânia, um país do Báltico alinhado com a NATO. O ministro da Defesa Boris Pistorius e seu colega lituano Laurynas Kasciunas assinaram o acordo em Berlim. De acordo com o Ministério da Defesa, o acordo complementa os termos de engajamento da NATO e clarifica o status legal dos soldados e pessoal civil alemães na Lituânia, garantindo assim proteção legal. Regula direitos de residência, tributação, sistema educacional, supervisão da saúde pública, trânsito e segurança pública. Estabelece o quadro legal para a instalação de escolas e jardins de infância alemães na Lituânia. A brigada deve estar operacional em 2027. Encontre mais detalhes aqui.

08:56 Rússia Expulsa Diplomatas Britânicos

A Rússia expulsa seis diplomatas britânicos sob suspeita de espionagem. A agência de inteligência FSB afirma ter provas de que o Foreign Office britânico está orquestrando a escalada política e militar. O objetivo da agência, de acordo com Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, é garantir que a Rússia sofra uma derrota estratégica no conflito contra a Ucrânia, segundo a agência de notícias TASS. O Foreign Office britânico nega as acusações como "absolutamente infundadas." A retaliação da Rússia segue medidas tomadas pelo Reino Unido em resposta às atividades estatais russas na Europa e no Reino Unido, de acordo com um comunicado da BBC.

08:31 Putin Avisa Ocidente sobre Armas de Longo Alcance

O presidente ucraniano Zelenskyy tem repetidamente defendido o uso de mísseis de longo alcance contra objetivos militares russos. Atualmente, os EUA e o Reino Unido estão discutindo essa possibilidade em colaboração. O presidente russo Putin dá uma resposta rápida ao Ocidente.

**08:03 Rússia Propon

Rabino-Chefe Ucraniano lamenta morte do filho adotivo morto no conflito

O Rabino-Chefe Ucraniano Moshe Asman está de luto, tendo perdido seu filho adotivo, Anton Samborskij, no conflito em andamento. Um serviço memorial foi realizado em Kyiv na quinta-feira para homenagear o homem de 32 anos, que desapareceu no final de julho. A confirmação de sua morte veio após semanas de incerteza. Samborskij se tornou pai de uma filha em maio, como o Rabino Asman compartilhou nas redes sociais. Samborskij havia sido adotado por Asman quando tinha 10 anos e os dois conversaram pela última vez em 17 de julho.

Japão relata encontro com caças russos

A força aérea japonesa enviou caças na quinta-feira em resposta a dois aviões russos que se aproximaram do país. Os aviões russos não entraram no espaço aéreo japonês, de acordo com o Ministério da Defesa. Os aviões Tu-142 foram observados voando em direção à região sul de Okinawa do amanhecer até o anoitecer. "Mobilizamos caças da Força de Autodefesa Aérea em caráter de emergência", disse o ministério. Os aviões russos acabaram voltando à sua rota original, também atravessando as ilhas Curilas em disputa. O incidente ocorreu poucos dias depois que navios de guerra russos e chineses realizaram exercícios conjuntos no Mar do Japão.

Rússia acusa EUA de perseguir política de contenção

O vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, criticou a política externa dos EUA em uma conferência de segurança na China, afirmando que os EUA estão perseguindo uma política de contenção contra a Rússia e a China. Fomin declarou que Moscou e Pequim defendem uma ordem mundial justa, multipolar, baseada na igualdade e no respeito mútuo, em contraste com o comportamento agressivo do Ocidente na região.

Ucrânia alega ataque aéreo a navio civil

A marinha ucraniana revelou detalhes sobre um suposto ataque aéreo russo a um navio civil no Mar Negro. Um bombardeiro Tu-22 é suspeito de ter lançado um míssil anti-navio Ch-22 contra o barco, que estava situado fora das águas territoriais ucranianas. O navio, registrado sob a bandeira de São Cristóvão e Neves, estava transportando uma carga de trigo do porto do sul ucraniano de Chornomorsk para o Egito. Fontes da BBC relataram que o navio estava realmente na zona econômica exclusiva da Romênia. Também afirmou que um míssil Ch-31 foi usado em vez disso, que tem poder explosivo significativamente reduzido em comparação com os mísseis Ch-22 projetados para atingir porta-aviões.

Soldado moldavo morre na linha de demarcação

Um soldado moldavo morreu misteriosamente enquanto estava em serviço na fronteira com a região separatista de Transnístria. O Ministério da Defesa da República da Moldávia informou que o soldado foi morto a tiros por sua própria arma enquanto realizava suas funções. O incidente está sendo investigado pela polícia local e equipes forenses. A região tem visto uma presença limitada de soldados moldavos, soldados separatistas e tropas russas ao longo da linha divisória desde que um conflito ocorreu em 1992 após a dissolução da União Soviética.

Starmer nega envolvimento russo no conflito ucraniano

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer negou a afirmação do presidente russo Putin de que a fornecimento de armas avançadas à Ucrânia por nações ocidentais constitui o envolvimento da OTAN no conflito em andamento. Starmer afirmou que a Ucrânia tem o direito à autodefesa, uma posição plenamente endossada pelo Reino Unido. No entanto, ele garantiu que o Reino Unido não tem a intenção de provocar um conflito com a Rússia, enfatizando que a Grã-Bretanha não está procurando ativamente engajar a Rússia em uma guerra.

Taylor espera apoio mais agressivo dos EUA à Ucrânia

O ex-embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, acredita que, se eleita, a candidata presidencial democrata Kamala Harris fornecerá um apoio mais ativo à Ucrânia do que o presidente em exercício Biden. Ele apontou que Harris já demonstrou uma posição mais forte em certas áreas, como HIMARS e caças F-16. No entanto, Taylor observou que Biden tem sido mais cauteloso em permitir que a Ucrânia engaje em operações profundas no território russo. Ele espera uma abordagem mais proativa de Harris, provavelmente devido a uma possível mudança na equipe de política externa da Casa Branca.

Zelensky elogia a Estônia pelo auxílio militar

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu à Estônia pelo auxílio militar em um recente discurso, expressando gratidão pelo apoio contínuo do país. A Estônia doou uma ampla gama de equipamentos e suprimentos militares, incluindo morteiros montados em veículos, drones e sensores táticos, para fortalecer as capacidades de defesa da Ucrânia. A assistência é vista como um passo crucial para fortalecer a capacidade da Ucrânia de enfrentar a agressão russa na região.

O líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recebe o presidente da Estônia, Alar Karis, em Kyiv, expressando gratidão pelo auxílio militar do país. A Estônia, membro da UE e da NATO do Báltico, concordou em alocar 0,25% de sua renda anual para as necessidades de defesa da Ucrânia. As discussões também abordaram a reconstrução do país e as aspirações à UE. Além disso, o primeiro-ministro da Letônia, Evika Siliņa, também prometeu auxílio adicional durante uma reunião com Zelensky.

23:19 BND não é obrigado a divulgar avaliação sobre a Ucrânia para jornalista

O Serviço de Inteligência Federal Alemão (BND) não é obrigado a informar um jornalista se considerou uma vitória militar para a Ucrânia difícil ou impossível em conversas privadas. O tribunal alemão decidiu que nem os meios de comunicação envolvidos em tais conversas nem a avaliação precisam ser revelados por enquanto. No entanto, o BND deve divulgar o número de conversas de fundo confidenciais sobre a situação militar da Ucrânia neste ano. O jornalista, editor de um jornal diário, entrou com um pedido de liminar após um artigo de jornal em maio alegar que o BND estava deliberadamente espalhando uma avaliação negativa da situação militar na Ucrânia para manipular a opinião pública.

22:06 Coalizão de Trânsito Apoia Armas de Alcance Longo Contra a RússiaPolíticos da coalizão do trânsito da Alemanha apoiam a concessão à Ucrânia da permissão para usar armas de alcance longo contra alvos russos. O especialista em política externa do SPD, Michael Roth, diz que é apropriado e de acordo com o direito internacional atacar alvos militares na Rússia com mísseis ocidentais de alcance longo. Roth sugere potenciais alvos na Rússia para armas de alcance longo, como campos de aviação militar, centros de comando ou bases de lançamento, afirmando que esses locais são responsáveis pelos ataques a alvos civis ucranianos. O presidente do comitê de defesa, Marcus Faber, diz que a aprovação para usar armas para atingir aeroportos militares russos como ATACMS e Storm Shadow estava atrasada há muito tempo. O político verde Anton Hofreiter enfatiza que a Rússia vem terrorizando a população civil ucraniana com ataques diários de foguetes em hospitais, edifícios residenciais e o suprimento de energia. A criação de uma zona de buffer em que as forças ucranianas possam proteger os civis requer o uso de armas de alcance longo.

21:35 Vance Discute o Plano da Ucrânia de TrumpO candidato republicano à vice-presidência J.D. Vance sugere que o plano de Donald Trump para acabar com a guerra russa pode incluir a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Vance, em uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan, explica que Trump poderia ajudar a levar a Rússia, a Ucrânia e a Europa à mesa de negociações para discutir uma possível solução pacífica. "Acho que ele pode chegar a um acordo muito rapidamente", diz Vance, enquanto menciona a simpatia passada de Trump pelo presidente russo Vladimir Putin e sua crítica à ajuda dos EUA à Ucrânia. Trump afirma que pode acabar com a guerra em 24 horas se eleito, mas não fornece detalhes específicos.

21:03 Nacionalistas e Fascistas Russos Marcharam em São PetersburgoNacionalistas e fascistas russos, invocando uma autoridade superior, marcham por São Petersburgo, gritando "Somos russos. Deus está conosco" e "Avante, russos!". A ocasião para a marcha é o aniversário da transferência de relíquias de Alexandre Nevsky, um herói nacional e santo na Igreja Ortodoxa.

20:28 Propagandista Russo Pede Expansão para o AtlânticoO popular apresentador de TV russo e propagandista Vladimir Solovyov expressa sua crença de que a Rússia não deveria se limitar a conquistar a Ucrânia, mas deveria aspirar a estender sua território à Europa, com Berlim, Lisboa, Madrid e Paris como possíveis destinos. Solovyov justifica seu pedido ao dizer que a Rússia deveria fazer uso de seus irmãos bielorrussos ou recorrer à China.

20:01 Voluntários Britânicos se Preparam para o Inverno na UcrâniaEm várias casas ucranianas que até agora sobreviveram aos bombardeios, as janelas estão ausentes, criando um problema urgente antes do início do inverno. A ONG britânica "Insulate Ukraine" está abordando o problema viajando para zonas de conflito e instalando janelas temporárias.

A União Europeia poderia potencialmente expressar preocupação com a aquisição e uso pela Rússia de mísseis iranianos na Ucrânia, já que seu uso poderia aumentar ainda mais as tensões.

Despite the ongoing conflict in Ukraine, Germany is planning to increase oil imports from Kazakhstan, hoping to diversify their oil sources and secure supplies from the region.

