Incentivo aos beneficiários do subsídio que mantêm um emprego a tempo inteiro durante um ano.

O CSU está rotulando isso como "humor vazio", mas o Ministério Federal da Economia vê como uma incentivo: indivíduos que recebem apoio financeiro básico e conseguem um emprego estável por pelo menos um ano receberão uma recompensa de 1000 euros. O objetivo é evitar um retorno precoce ao sistema de bem-estar social.

A administração federal está propondo um incentivo de 1000 euros para aqueles que recebem apoio financeiro básico e assumem um emprego com seguro social e o mantêm por um mínimo de um ano. A mudança na lei de modernização da seguro-desemprego e promoção de empregos foi aprovada pelo gabinete na quarta-feira, como informado pelo Ministério Federal da Economia hoje.

Este incentivo visa "estimular a adoção de relações de emprego regulares de longo prazo" e ajudar os desempregados de longo prazo a "sucessivamente se libertar do apoio financeiro básico do estado", explicou o Ministério da Economia. Também deve atuar como um "contrapeso às altas taxas de retirada de transferências ao assumir emprego a partir do apoio financeiro básico". Caso contrário, empregos com salários mais baixos seriam menos atraentes devido às altas deduções do apoio financeiro básico, suplemento para crianças e benefício habitacional.

O Ministério reconheceu que este problema é "difícil de gerenciar dentro do atual quadro legal". O incentivo oferece uma solução viável. O orçamento do estado e federal também se beneficiará de "economias substanciais" ao evitar pagamentos de benefícios e coletar impostos e contribuições adicionais.

Ideia supostamente abraçada por todos os três parceiros da coalizão

O jornal "Bild" relatou que o incentivo foi "desenvolvido" pelo ministro da Economia Robert Habeck do Partido Verde. No entanto, o Ministério negou isso. Na verdade, é um projeto colaborativo do governo federal sob a iniciativa de crescimento. O conceito inicial para esta proposta veio do Instituto de Pesquisa de Emprego (IAB) da Agência Federal do Emprego. Durante as negociações sobre a iniciativa de crescimento, a ideia foi apoiada e moldada por todos os três parceiros da coalizão. "O governo federal, assim, está alinhando-se com os achados atuais da pesquisa de mercado de trabalho", afirmou o Ministério.

No entanto, a ideia encontrou oposição de políticos dentro da coalizão do semáforo. O especialista social do Verde, Frank Bsirske, informou ao "Bild" que não acredita que o incentivo seja necessário. "A maioria das pessoas que recebem apoio financeiro básico vai assumir um emprego se uma oportunidade surgir". O especialista orçamentário do FDP, Frank Schäffler, afirmou: "Este projeto é

