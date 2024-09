Incêndios florestais estão a engolir várias áreas perto de Los Angeles.

Califórnia, o centro urbano de Los Angeles, luta contra uma onda de incêndios florestais devastadores. Esses incêndios, três em particular, vêm causando caos desde terça-feira (horário local), com a segunda maior cidade dos EUA à beira do colapso. Apesar de não haver relatos iniciais de mortes ou feridos graves, os incêndios representam uma ameaça a cerca de 40.000 casas e estruturas.

O famoso Incêndio do Aeroporto, acidental durante os trabalhos de construção de segunda-feira e que se espalhou rapidamente, já consumiu mais de 3.600 hectares de terra no Condado de Orange, a sudoeste de Los Angeles. As escolas locais tiveram que fechar devido à poluição do ar por causa da fumaça.

De acordo com o chefe dos bombeiros Steve Concialdi, o incêndio avança implacavelmente, com destino ao pico Santiago, lar de várias torres de comunicação. As chamas intensas obrigaram os bombeiros a recuar da área. Tanto aeronaves quanto helicópteros foram enviados à região para auxiliar nos esforços.

Mais ao norte, o Incêndio da Linha no Condado de San Bernardino já queimou quase 11.300 hectares de terra. Os moradores de pontos turísticos como Lake Arrowhead e Big Bear foram ordenados a evacuarem suas casas e apartamentos. Várias rodovias principais foram fechadas. Os bombeiros empregaram táticas aéreas e trabalho no solo, criando barreiras de fogo para tentar deter o avanço do incêndio.

Por fim, o Incêndio da Ponte, que começou ao norte de Los Angeles no domingo, já devorou mais de 1.600 hectares até a tarde de terça-feira. Ventos fortes, calor excessivo e secura estão se provando desafios formidáveis para os bombeiros.

O Bosque Nacional Angeles, uma área recreativa popular, está ameaçado devido ao avanço implacável do Incêndio da Ponte. Os moradores e visitantes desfrutam frequentemente de caminhadas e acampamentos neste local pitoresco, conhecido como 'The Angeles'.

À medida que o Incêndio da Ponte continua a devastar, comunidades montanhosas próximas como Mount Wilson podem estar em risco, o que pode afetar a transmissão de sinais de televisão e rádio das antenas localizadas lá.

