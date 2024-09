Implementação da restrição do telefone móvel nas instituições de ensino holandesas

A partir desta semana, celulares são proibidos em salas de aula dos Países Baixos durante as horas de aula. Anteriormente implementada em escolas secundárias no início do ano, essa restrição agora se estende às escolas primárias com o início do novo ano letivo. O Ministério da Educação dos Países Baixos em Haia justifica essa medida devido aos celulares servirem como uma distração, reduzindo a concentração e, consequentemente, piorando o desempenho acadêmico dos alunos.

Os celulares permanecem permitidos em salas de aula quando seu uso é essencial para o material de ensino, como aulas de alfabetização digital. Além disso, alunos com condições médicas ou deficiências podem usar seus celulares conforme necessário. A aplicação dessa regra é deixada à discrição das escolas individuais.

Escolas que também impõem uma proibição de celulares durante os intervalos relatam um ambiente social aprimorado, com alunos mais propensos a interagir uns com os outros. De acordo com a pesquisadora Loes Pouwels da Universidade Radboud em Nijmegen, essa interação se torna mais frequente durante os intervalos.

A imposição de uma proibição de celulares em escolas dos Países Baixos foi um assunto altamente debatido. Os ministros da Educação dos Países Baixos inicialmente se opuseram a uma regra em nível nacional, enquanto os líderes escolares defendiam a regulamentação local. Muitos pais argumentam contra a fornecimento de smartphones a crianças da escola primária devido à sua natureza viciantes, especialmente em relação às redes sociais.

Seguindo tendências semelhantes, a Grécia e a Itália já implantaram proibições de celulares em salas de aula. Na Alemanha, as restrições de celulares em instituições educacionais vêm sendo discutidas há algum tempo. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) recentemente propôs o uso responsável de celulares em salas de aula para garantir um aprendizado efetivo.

Apesar das exceções para o uso relacionado à aula e necessidades médicas, a aplicação rigorosa da proibição de celulares durante as horas de aula pode significativamente melhorar a concentração e o desempenho acadêmico dos alunos. Além disso, proibir celulares durante os intervalos em algumas escolas pode encorajar mais interações cara a cara entre os alunos, como visto em alguns países como a Grécia e a Itália.

