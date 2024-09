Hungria e Eslováquia continuam a obter petróleo da Rússia

Na disputa sobre os suprimentos de petróleo russo para a Ucrânia, a corporação húngara de petróleo MOL propôs um "método sustentável" como resposta. A administração húngara elogiou essa "abordagem inovadora" na terça-feira. De acordo com os relatórios, a MOL firmou contratos com fornecedores e operadores do "gasoduto da Amizade". Desde segunda-feira, a MOL assumiu o "controle dos volumes de petróleo afetados na fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia".

O "gasoduto da Amizade", controlado pela empresa russa Transneft, conecta campos de petróleo na Sibéria ocidental a refinarias europeias. Na Bielorrússia, o gasoduto se divide, com o ramo norte seguindo para a Polônia e a Alemanha, e o ramo sul passando pela Ucrânia, República Checa, Eslováquia e, finalmente, Hungria. Em julho, a Hungria e a Eslováquia acusaram a Ucrânia de atrapalhar os envios de petróleo da empresa russa Lukoil através do gasoduto, colocando em risco a segurança energética deles.

Após o conflito da Rússia contra a Ucrânia em 2022, a UE parou as importações de petróleo russo - no entanto, existem exceções. Para dar alguma folga aos países da Europa Central para se ajustarem, o petróleo ainda circula através do ramal sul do "gasoduto da Amizade". O presidente húngaro Viktor Orban mantém fortes relações com o presidente russo Vladimir Putin. Na segunda-feira à noite, a MOL declarou que sua nova "solução sustentável" evita violar as sanções da UE contra a Rússia.

Os novos contratos da corporação húngara de petróleo MOL com fornecedores e operadores de gasodutos garantem o fluxo contínuo de petróleo através do "gasoduto da Amizade", apesar das sanções da UE. Apesar da UE ter parado as importações de petróleo russo, a Hungria ainda depende do petróleo desse gasoduto para atender às suas necessidades energéticas.

