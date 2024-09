Hubertus Heil defende a preservação dos regimes de reforma

O ministro federal do trabalho, Hubertus Heil, defendeu seus planos de aposentadoria durante a primeira leitura do Rentenpaket II no Bundestag. Apesar das muitas mudanças e transformações ao longo dos anos e décadas, Heil afirmou que a aposentadoria legal proporciona "a rede de segurança principal na aposentadoria". Ele disse isso durante a sessão parlamentar de sexta-feira. Em suas palavras, "É exatamente isso que deve continuar a ser no futuro".

O governo não pode garantir todos os aspectos da segurança da vida, admitiu o ministro. No entanto, quando se trata dos "maiores desafios de nossa época", é dever da política garantir a segurança das pessoas - principalmente a segurança na aposentadoria. Heil reiterou, "É exactly o que estamos entregando com o Rentenpaket II".

A aposentadoria legal permanece "o alicerce da segurança na aposentadoria na Alemanha". Para a maioria das pessoas aqui, é a mais importante, e para muitas, é a única forma de segurança na aposentadoria - especialmente na Alemanha Oriental, destacou Heil.

O ministro do trabalho alertou contra colocar os jovens contra os idosos na discussão sobre a aposentadoria. "Sim, é sobre os 21 milhões de aposentados hoje, é sobre respeito por suas contribuições ao longo da vida". Eles "merecidamente ganharam uma pensão de aposentadoria decente".

