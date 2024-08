Houve uma ligeira diminuição nos pedidos de desemprego nos EUA recentemente.

Recentemente, houve uma ligeira queda no número de pedidos de seguro-desemprego de primeira viagem, que é de perto monitorado nos EUA. Na semana passada, cerca de 231.000 indivíduos apresentaram pedidos de benefícios de desemprego, de acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA, na quinta-feira. Economistas pesquisados pela Reuters previam 232.000, após 233.000 na semana anterior. A média móvel de quatro semanas, mais estável, caiu quase 5.000, atingindo 234.500.

Expertos estão um pouco preocupados com números se aproximando de 270.000, que eles consideram um possível sinal de alerta para o mercado de trabalho. Uma surpresa inesperada no aumento das oportunidades de emprego no início de agosto levantou preocupações sobre uma possível recessão econômica nos EUA, mas essas preocupações diminuíram com o aparecimento de dados econômicos positivos.

O Federal Reserve dos EUA está tentando reduzir a inflação por meio de sua estratégia de taxas de juros altas, com o objetivo de moderar o mercado de trabalho sem prejudicar a economia. Atualmente, a taxa de juros básica está definida entre 5,25% e 5,50%, e o Fed deu pistas sobre a possibilidade de uma redução próxima, com setembro agora sendo uma possibilidade provável.

Os indivíduos que apresentaram pedidos de benefícios de desemprego na semana passada podem ser elegíveis para receber benefícios de desemprego, se atenderem aos requisitos necessários. Se o número de pedidos de benefícios de desemprego continuar a aumentar, pode indicar uma piora na situação do mercado de trabalho.

