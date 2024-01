Houthis lançam outro ataque com drones contra as rotas marítimas do Mar Vermelho

O ataque com o navio de superfície não tripulado (USV) marca a primeira vez que os Houthis utilizam este tipo de arma desde que começaram a atacar navios mercantes no sul do Mar Vermelho, após o início da guerra em Gaza. O USV viajou do Iémen para as rotas marítimas internacionais "claramente com a intenção de causar danos" antes de detonar, disse o vice-almirante Brad Cooper, comandante das Forças Navais do Comando Central dos EUA.

Não ficou claro se um navio específico era o alvo, e o USV explodiu sem causar danos a qualquer navio ou ferir qualquer tripulação.

Este é o 25º ataque Houthi a navios no Mar Vermelho desde 18 de novembro, disse Cooper. Segundo Cooper, é quase certo que os ataques continuem, o que levou os EUA a criar uma coligação multinacional para defender as rotas marítimas cruciais no Mar Vermelho e através do estreito de Bab el-Mandeb.

Acredita-se que os Houthis, baseados no Iémen, tenham sido armados e treinados pelo Irão, e teme-se que os seus ataques possam escalar e alimentar um conflito regional mais vasto. E à medida que os ataques continuam, com as principais companhias de navegação e petrolíferas a evitarem a área, há preocupações reais sobre o impacto na economia global.

"Não há sinais de que o seu comportamento irresponsável esteja a diminuir", disse Cooper aos jornalistas num briefing na quinta-feira de manhã.

No mês passado, o Secretário de Defesa Lloyd Austin anunciou o início da Operação Prosperity Guardian com o objetivo de dissuadir os ataques Houthi e salvaguardar as rotas marítimas.

Cooper disse que a coligação é atualmente composta por 22 países e que se espera que venha a aumentar. Desde o início da operação, a operação abateu 19 drones e mísseis lançados a partir do território Houthi, bem como afundou 3 pequenos barcos Houthi, disse Cooper.

Embora houvesse uma presença marítima no Mar Vermelho antes da Operação Prosperity Guardian, ela era "episódica na melhor das hipóteses", disse Cooper, porque não era necessária. Mas o número e a frequência dos ataques Houthi exigem uma presença persistente no local.

Atualmente, há 5 navios de guerra de diferentes países no Mar Vermelho e nas suas imediações, bem como aviões de reconhecimento tripulados e não tripulados e caças do porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower que contribuem para o esforço, disse Cooper.

Os Houthis começaram a lançar os ataques logo após o início da guerra de Gaza, alegando que estavam a visar navios com ligações a Israel, uma vez que eram solidários com o povo palestiniano.

Mas a maioria dos últimos doze ataques não tinha nenhuma ligação com Israel, disse Cooper, mesmo que isso atraia mais nações para a situação.

Os EUA avaliam que 55 nações têm ligações directas com os navios que foram atacados, seja através do estado de bandeira do navio, da nacionalidade da tripulação, da origem e destino do navio ou da propriedade dos navios.

"O impacto destes ataques estende-se a todo o mundo e, como já dissemos, trata-se de um problema internacional que exige uma solução internacional", afirmou Cooper.

Não há informações específicas de que os navios de guerra norte-americanos tenham sido diretamente visados nos ataques, disse Cooper, mas referiu que muitos dos ataques ocorreram nas proximidades de navios norte-americanos, que tomam medidas de defesa para se protegerem a si próprios e aos navios comerciais.

Em resposta à ameaça à navegação, a Marinha está em comunicação frequente com os navios comerciais que transitam pelo Mar Vermelho.

"Fornecemos muitos conselhos em termos de melhores práticas sobre quando transitar, quando não transitar, onde transitar, como fazer isso, como se comunicar conosco", disse Cooper. Segundo Cooper, cerca de 1500 navios mercantes transitaram pelo Mar Vermelho desde o início da operação, apesar de algumas das maiores companhias de navegação do mundo terem decidido evitar esta importante via navegável por questões de segurança.

Questionado sobre um navio de guerra iraniano no sul do Mar Vermelho, Cooper disse não estar preocupado. O Irão tem tido regularmente um navio auxiliar e um navio de combate na zona nos últimos três anos e o navio de guerra não representa uma ameaça adicional.

"Esse navio tem estado presente", disse Cooper. "Hoje em dia, não representam grande preocupação.

Fonte: edition.cnn.com