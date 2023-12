Homem sem casa é absolvido de agressão contra antigo funcionário municipal de São Francisco

Garret Doty, de 25 anos, foi considerado inocente de três acusações de agressão e maus tratos resultantes de um incidente ocorrido no início de abril.

Doty, que não tem casa, foi acusado de usar um cano de metal para atacar o ex-comissário do Corpo de Bombeiros de São Francisco, Don Carmignani. A defensora pública de Doty, Kleigh Hathaway, divulgou um vídeo de vigilância que, segundo ela, mostrava Carmignani a atacar Doty com spray de urso minutos antes de Carmignani ser atacado com o cano.

Hathaway disse que o seu cliente não foi o agressor e que se estava a proteger de Carmignani, que, segundo ela, tinha atacado vários sem-abrigo, incluindo Doty, com spray de urso.

Num comunicado de imprensa de sexta-feira, Hathaway disse que o seu cliente estava "a temer pela sua vida e ripostou para se proteger".

A CNN contactou o advogado de Carmignani para comentar o assunto.

As provas e testemunhos apresentados durante o julgamento mostraram que Carmignani foi atrás do seu cliente com spray de urso e ameaçou esfaqueá-lo e matá-lo se ele não mudasse os seus pertences dentro de um determinado período de tempo, disse Hathaway.

Doty tentou mudar os seus pertences de lugar, mas também tirou uma barra de metal de um caixote do lixo para se proteger, disse Hathaway. O ex-funcionário dos bombeiros regressou passados 15 minutos e "incitou Doty a aproximar-se antes de o pulverizar novamente e instigar a altercação que se seguiu", detalhou.

"Desde o início, ficou claro para mim que o Sr. Doty estava a agir em autodefesa contra o Sr. Carmignani, que não só teve a audácia de atacar o Sr. Doty com spray de urso e depois ameaçou esfaquear e matar o Sr. Doty, mas também se apresentou como não querendo recuar de uma luta que ele tinha começado", disse Hathaway. "A auto-defesa pode ser feroz porque o cérebro entra em modo de sobrevivência, e essa resposta de medo é tristemente aumentada para pessoas não alojadas, como o Sr. Doty, que vivem em constante exposição".

Em 5 de abril, Carmignani ligou para o 112 para denunciar três sem-abrigo num acampamento à porta da casa da sua mãe, no afluente bairro de Marina, disse ele à CNN numa declaração na altura.

"Nessa noite, cheguei a casa da minha mãe e pedi a esses indivíduos que se fossem embora", disse Carmignani na declaração de abril. "O incidente culminou com um dos indivíduos a pegar num pedaço de cano de metal e a bater-me várias vezes na cabeça."

Mais tarde, Carmignani foi hospitalizado e submetido a uma cirurgia de emergência, segundo a declaração.

O defensor público de Doty disse a repórteres em abril que o caso de Doty é de autodefesa, em parte porque parece haver um padrão repetido de alguém com a descrição de Carmignani supostamente atacando moradores de rua com spray de urso em um período de quatro quarteirões de sua casa entre novembro de 2021 e janeiro de 2023, com base em relatórios policiais dados a ela pelo escritório do promotor e pela polícia.

"Em todos eles, as vítimas não estão alojadas, as vítimas estão dormindo em suas barracas, sentadas em um banco, cuidando de seus próprios negócios", disse Hathaway na época, citando relatórios policiais sobre oito ataques separados a moradores de rua que foram incluídos na descoberta de evidências que ela recebeu.

Na altura, Carmignani negou que fosse a pessoa que aparecia nos vídeos dos ataques com spray de urso e disse que não tinha cometido nenhum dos ataques.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com