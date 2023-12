Homem preso em camião destruído durante dias sobreviveu à água da chuva e manteve um diário. Os socorristas disseram que ele pediu um Big Mac

Os primeiros socorristas chegaram até ele na terça-feira, depois de um par de pescadores terem avistado a sua carrinha destruída num riacho junto à Interstate 94, no noroeste do Indiana.

Sem ninguém nas imediações e com horas de trabalho, o jovem de 27 anos viu-se obrigado a ser engenhoso.

"Havia um cano de esgoto mesmo por cima dele, por isso a água da chuva caía quando chovia e ele usava a camisa para a filtrar enquanto a bebia", disse Zachary Swets, do Corpo de Bombeiros de Portage, à WBBM, filial da CNN, na quinta-feira.

"Também usava um airbag que se tinha aberto como cobertor quando ficava com frio para se manter quente, tentando apenas manter-se vivo".

Apesar de ter ficado ferido, Reum tinha juízo e decidiu escrever sobre a provação num diário, disse Swets.

"Assim que me aproximei dele, ele me deu seu diário", disse Swets à WBBM.

Os socorristas disseram que Reum estava de bom humor, apesar de tudo, enquanto trabalhavam para libertá-lo.

"Ele estava a sorrir, a rir, a fazer piadas", disse o tenente Ross Steffel, dos Bombeiros de Portage, à WBBM.

Uma outra coisa se destacou para os socorristas - ele continuava pedindo um Big Mac, eles disseram.

Os socorristas estão 'a caminho, amigo'

Antes que os primeiros socorristas pudessem chegar, seus socorristas asseguraram ao motorista que a ajuda estava a caminho.

Nivardo Delatorre ligou para o 112 na terça-feira quando ele e o seu sogro, Mario Garcia, encontraram o condutor, que disse ter ficado preso no local durante dias, sem conseguir contactar o telefone. Delatorre e Garcia estavam ali à procura de locais de pesca quando o encontraram.

"Eles estão a caminho, amigo. Eles estão a caminho", gritou Delatorre para o homem durante uma chamada para o 112 obtida pela CNN na quinta-feira.

Delatorre deu informações às autoridades enquanto Garcia ficou com o homem, que tinha ferimentos desconhecidos, mas disse aos homens que não sentia as pernas. As suas pernas poderiam estar partidas, disse Delatorre ao 112.

"Vocês podem precisar das Garras da Vida para abrir as portas", disse Delatorre à central. "O camião dele está bastante destruído."

Delatorre repetiu alguns dos pormenores ao despachante, com o choque e a surpresa evidentes na sua voz.

"Surpreende-me que mais ninguém o tenha visto", disse. "Há aqui uns tipos a pescar e eu acabei de chegar e vi o camião debaixo da ponte. Achei que era um bocado estranho".

Algo brilhante chamou-lhes a atenção

O par de pescadores avistou inicialmente algo brilhante no riacho enquanto procurava buracos de pesca perto de Portage, cerca de 40 milhas a sudeste de Chicago. Ao aproximarem-se, viram que era parte do camião mutilado.

Garcia disse que quando chegaram ao camião, empurrou o airbag para trás, descobrindo uma pessoa sentada no lugar do condutor. Ele presumiu que a pessoa estava morta, disse, mas tocou no ombro do homem.

"Ele virou-se", disse Garcia. "Ele acordou."

Reum, de Mishawaka, disse aos pescadores que estava preso ali, firmemente preso em seu assento sob a ponte desde 20 de dezembro, lembrou Garcia mais tarde em uma coletiva de imprensa realizada pela polícia estadual.

Na altura em que os pescadores o encontraram, Reum "tinha quase perdido a esperança porque não estava lá ninguém", disse Garcia que o condutor lhe contou.

Enquanto esperavam por socorristas profissionais, Reum agradeceu repetidamente aos homens, lembrou Garcia. "Ele estava vivo e estava muito feliz por nos ver. Nunca vi um alívio como aquele", disse ele.

As temperaturas no condado de Porter tinham atingido o mínimo de 29 graus Fahrenheit nos últimos dias.

"É um milagre que ele esteja vivo com este tempo", disse o Sargento Glen Fifield, da Polícia Estadual de Indiana, numa conferência de imprensa.

Ele tem um longo caminho para se recuperar

Não se sabe ao certo o que causou o acidente.

Parece que o camião saiu da I-94, falhou o guardrail, foi pelos ares, rolou para dentro do riacho e foi parar debaixo da ponte.

Quando as equipas de emergência chegaram, tiveram dificuldade em levar o equipamento para o local do acidente, segundo as autoridades.

As faixas da I-94 no sentido oeste, na milha 20, tiveram de ser fechadas na tarde de terça-feira, enquanto as equipas trabalhavam para libertar o condutor e levá-lo para um helicóptero. Reum conseguiu chegar a um hospital horas depois, segundo a polícia.

Reum, um soldador, "sempre foi uma pessoa positiva, gentil e enérgica", disse Brad Sievers, do Boilermakers Local 374, à CNN em um comunicado.

Ele tem ossos quebrados e ferimentos nas pernas que podem exigir cirurgias, de acordo com o sindicato de Reum de oito anos e uma conta GoFundMe começou a ajudar com suas contas médicas e recuperação.

O estado de saúde de Reum foi elevado a grave na quinta-feira à noite no Memorial Hospital de South Bend, informou o Beacon Health System num comunicado. A CNN entrou em contato com o sindicato na quinta-feira para obter atualizações.

Uma declaração divulgada pelo sindicato em nome de Reum disse que ele "quer agradecer a todos pela manifestação de apoio e todos os votos de bem-estar, incluindo os bons samaritanos que o encontraram, os primeiros socorristas e seus cuidadores no Memorial Hospital".

Ele pediu tempo para processar o que aconteceu e tempo para descansar e curar, disse a declaração. "Matt sabe que tem uma história para contar e, quando estiver pronto, planeia partilhar detalhes dessa experiência."

"Não importa o quão difícil as coisas ficam, há uma luz no fim do túnel, às vezes da maneira menos esperada", disse Reum na declaração.

Amanda Jackson, Nouran Salahieh, Caroll Alvarado e Taliah Miller, da CNN, e o meteorologista Robert Shackelford, da CNN, contribuíram para este relatório.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com