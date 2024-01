Homem morre depois de rastejar para dentro do motor de um avião no aeroporto de Salt Lake City

O aeroporto diz que o homem de 30 anos, que ainda não foi identificado, entrou na área da rampa de segurança do aeroporto através de uma saída de emergência do terminal, "correu para a extremidade sul da pista oeste do aeroporto, onde as operações de degelo estavam em curso e rastejou para dentro de um motor de avião que não estava a funcionar".

A equipa de emergência encontrou o homem "inconsciente e não foi capaz de o reanimar", disse o aeroporto. "Neste momento, não é claro quais os ferimentos que causaram a morte do homem".

A Delta Air Lines diz que o voo 2348 - um Airbus A220 prestes a partir para São Francisco - voltou ao portão, onde todos os 95 passageiros desembarcaram. O voo acabou por ser cancelado.

A polícia do aeroporto diz que o incidente não teve impacto noutras operações do aeroporto.

O Conselho Nacional de Segurança dos Transportes disse que está a "recolher informações" sobre o incidente, mas indicou que a polícia local está a tratar da investigação.

Fonte: edition.cnn.com