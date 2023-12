Homem de Washington acusado de matar 4 pessoas ao atrair as vítimas com promessas de ouro enterrado, dizem as autoridades

Richard Walter Bradley, de 40 anos, foi acusado pela primeira vez de homicídio em maio de 2021 pela morte de Brandi Blake e, no início deste mês, foi acusado da morte de Emilio Raul Maturin, de acordo com documentos do tribunal.

Os promotores disseram em um processo judicial no início deste mês que planejavam também acusar Bradley de assassinato nas mortes de Michael Goeman e Vance Lakey. Desde então, foram apresentadas mais duas acusações de homicídio, mas a CNN não conseguiu verificar imediatamente as acusações relacionadas com Goeman e Lakey.

Todos os assassinatos tinham um "esquema comum", escreveu o procurador-adjunto sénior do Condado de King, Thomas C. O'Ban II, num documento de acusação apresentado no início de dezembro.

"Diz a um indivíduo que precisa da sua ajuda para escavar ouro, atrai-o para uma área arborizada, sozinho com ele, assassina-o e enterra/abandona o seu corpo nas profundezas do parque", escreveu O'Ban. "Depois de completar o seu assassínio, o arguido apodera-se do veículo da vítima e de tudo o que se encontra no seu interior, e é visto a conduzir esse veículo nas horas/dias seguintes ao desaparecimento da vítima."

As autoridades encontraram o corpo enterrado de Blake em maio de 2021 no Game Farm Wilderness Park em Auburn, Washington, afirma um depoimento de causa provável. Um buraco vazio recém-cavado, uma picareta e uma pá também foram localizados nas proximidades, afirma o documento.

Os detectives também encontraram três ossos das costelas de uma pessoa não relacionada a cerca de 30 pés de distância, afirmam os documentos. Os testes de DNA nesses ossos corresponderam a Maturin, que foi visto pela última vez em julho de 2019.

Várias testemunhas disseram à polícia que Bradley havia dito às vítimas antes de seus desaparecimentos que precisava da ajuda delas para encontrar ouro que havia enterrado na floresta, de acordo com a declaração de causa provável.

Além disso, a namorada de Maturin disse à polícia que ele estava a conduzir um BMW branco no dia em que foi visto pela última vez, e Bradley foi visto mais tarde a conduzir um BMW branco perto do Game Farm Park, afirma o documento. Da mesma forma, várias testemunhas disseram à polícia que Bradley foi visto a conduzir o Ford Mustang de Blake depois de esta ter desaparecido, segundo o documento.

Os procuradores disseram nos autos que também planeavam acusar Bradley de homicídio nas mortes de Goeman e Lakey, cujos corpos foram encontrados em 2021 numa outra área arborizada em Auburn. Duas pequenas pás foram encontradas ao lado de seus corpos em decomposição, e Bradley foi visto dirigindo o carro e a motocicleta das vítimas após seu desaparecimento, escreveram os promotores.

Na semana passada, foram apresentadas mais duas acusações de homicídio contra Bradley, mas o Gabinete do Procurador do Condado de King não pôde verificar imediatamente se as acusações estavam relacionadas com Goeman e Lakey.

Na semana passada, foram apresentadas acusações adicionais de homicídio contra Bradley. foi acusado de homicídio nas mortes de Goeman e Lakey, cujos corpos foram encontrados em 2021 numa área arborizada diferente em Auburn, de acordo com os procuradores nos documentos de acusação. Duas pequenas pás foram encontradas ao lado de seus corpos em decomposição, e Bradley foi visto dirigindo o carro e a motocicleta das vítimas após seu desaparecimento, escreveram os promotores.

Bradley já se tinha declarado inocente do assassínio de Blake e, na semana passada, declarou-se inocente do assassínio de Maturin, de acordo com os documentos do tribunal.

O seu advogado, Peter Geisness, não respondeu a um pedido de comentário.

Bradley tem condenações anteriores por roubo, tentativa de evasão, assalto a veículos e roubo, entre outras acusações, de acordo com os documentos do tribunal.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com