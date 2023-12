Homem de Chicago que foi injustamente condenado com base no depoimento de uma testemunha cega é libertado após 12 anos de prisão

Darien Harris cumpriu 12 anos e meio da sua pena de 76 anos antes de os procuradores decidirem não avançar com o caso e retirarem as acusações contra ele na terça-feira, disse a sua advogada, Lauren Myerscough-Mueller, numa conferência de imprensa.

Em abril de 2014, Harris foi condenado por homicídio no tiroteio fatal de Rondell Moore, em junho de 2011, e pela tentativa de homicídio do mecânico Quincy Woulard numa estação de serviço de Chicago, segundo o seu advogado e um documento do tribunal. Tinha 18 anos e estava a uma semana de terminar o liceu na altura da sua detenção, disse o seu advogado.

Myerscough-Mueller, que está com o Projeto de Exoneração e se juntou à equipe que representa Harris em junho de 2020, disse que o advogado anterior de Harris compartilhou novas informações com a Unidade de Integridade de Condenação do condado em julho de 2018 - incluindo a revelação crítica de que a testemunha principal da acusação no caso era legalmente cego.

Essa testemunha tinha apontado Harris num alinhamento alguns dias após o tiroteio.

A Unidade de Integridade da Condenação respondeu às informações em outubro seguinte, dizendo que, após uma revisão completa dos materiais fornecidos pelos advogados de Harris, eles não encontraram evidências claras e convincentes de que Harris provavelmente era inocente, disse Myerscough-Mueller.

Myerscough-Mueller acrescentou que a CIU não forneceu "nenhuma explicação real sobre o que a investigação implicava, qual era o seu raciocínio ou algo do género. Eles apenas disseram que investigaram, que sua revisão foi encerrada, basicamente não justificava ação.

Em fevereiro de 2022, os advogados de Harris entraram com uma petição pós-condenação, apresentando as evidências e as violações constitucionais perante um juiz, disse Myerscough-Mueller à CNN. Ela não detalhou quais eram essas violações.

A petição tramitou no sistema judicial até 5 de dezembro, altura em que um juiz anulou a condenação de Harris e ordenou um novo julgamento.

Mas na terça-feira, o Gabinete do Procurador do Estado do Condado de Cook disse à CNN que, "após uma análise mais aprofundada da totalidade das provas", tinha decidido não voltar a julgar Harris, que tinha sido transferido para a Cadeia do Condado de Cook enquanto aguardava julgamento.

"Continuamos comprometidos com o trabalho da justiça na busca de comunidades seguras e saudáveis", disse o escritório.

A mãe de Harris, Nakesha Harris, expressou alegria pelo facto de o seu filho estar finalmente a regressar a casa durante a conferência de imprensa de terça-feira.

"Sinto-me como se estivesse a sonhar; não parece real", disse ela. "Esta é a melhor prenda de Natal de sempre".

Harris é o quarto homem a ser exonerado no Condado de Cook este mês.

Os primos James Soto e David Ayala, que foram injustamente condenados pelo assassínio de dois adolescentes de Chicago em 1981, foram libertados a 14 de dezembro , depois de terem passado 42 anos atrás das grades. Brian Beals saiu da prisão a 12 de dezembro, depois de ter sido injustamente condenado pelo assassínio de um rapaz de 6 anos em 1988.

Na sequência de críticas sobre o tempo que estava a demorar a investigar condenações injustas, a Unidade de Integridade das Condenações do Condado de Cook passou a chamar-se Unidade de Revisão das Condenações este mês, informou o Chicago Crusader .

A Procuradora-Geral Kim Foxx disse que a mudança de nome "representa uma mudança na nossa abordagem para retificar os erros do passado, garantindo a justiça no nosso sistema judicial e incorporando as vozes da comunidade nas nossas decisões".

Falando aos repórteres do lado de fora da prisão na terça-feira à noite, Harris disse: "Finalmente consegui. Doze anos e meio, consegui".

"Perdi alguns dos meus melhores anos", acrescentou. "Mas agora vou viver uns bons anos."

Fonte: edition.cnn.com