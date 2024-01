Homem de 72 anos da Florida acusado de ameaçar de morte um membro do Congresso e os filhos deste

Michael Shapiro telefonou para o gabinete do deputado na noite de 19 de dezembro a partir da sua casa em Greenacres, de acordo com os registos do tribunal, e deixou cinco mensagens de correio de voz ameaçadoras. O deputado não é identificado nos documentos do tribunal.

"Vou atrás de ti e mato-te", disse ele numa das mensagens, segundo os registos do tribunal.

"Vou matar os seus filhos", ameaçou Shapiro noutra mensagem de voz, disseram os investigadores nos registos do tribunal.

Nalgumas das mensagens cheias de palavrões, Shapiro chamou ao membro "espião chinês" e "bola de sebo", segundo os registos.

Um investigador da Divisão de Investigações da Polícia do Capitólio dos Estados Unidos, Secção de Avaliação de Ameaças, escreveu nos documentos do tribunal que os registos telefónicos faziam corresponder o telefone que ligou para o gabinete do deputado a um telefone pertencente a Shapiro.

Shapiro compareceu pela primeira vez no tribunal do Distrito Sul da Florida na quarta-feira e foi "considerado indigente", de acordo com a ata do tribunal. O gabinete do defensor público foi nomeado para o representar.

A CNN contactou o gabinete do defensor público para comentar o assunto.

O Departamento de Justiça disse em um comunicado à imprensa que "a denúncia alega ainda que Shapiro se declarou culpado no tribunal federal em 2019 por fazer comunicações ameaçadoras a outra vítima".

Fonte: edition.cnn.com